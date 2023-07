Matura 2023: Historia sztuki (poziom rozszerzony). Arkusze CKE wraz z odpowiedziami

Aport w prawie spółek odnosi się do procesu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki w zamian za udziały lub akcje. Jest to forma inwestycji, w której osoba fizyczna lub prawna przekazuje do spółki majątek niepieniężny, takie jak nieruchomości, maszyny, prawa autorskie czy know-how, w zamian otrzymując udziały lub akcje będące udziałem w kapitale spółki.