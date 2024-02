Od 15 lutego nowe zasady w przedszkolach i szkołach. Nieuważanym grozi 1000,00 zł grzywny. Sprawdź, jak zmieniają się przepisy.

Już 15 lutego2024 r wejdą w życie przepisy zobowiązujące m.in. szkoły do wdrożenia Standardów Ochrony Małoletnich. Jednym z elementów wprowadzanych zmian jest rozszerzenie katalogu podmiotów, które będą podlegały weryfikacji przy użyciu rejestru przestępców seksualnych.

Czym jest Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSPTS)?

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSPTS) jest jednym ze środków ochrony przeciwdziałającym zagrożeniom przestępczości na tle seksualnym. Składa się z trzech baz danych:

1) rejestru z dostępem ograniczonym;

2) rejestru publicznego;

3) rejestru osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15, wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze.

Kogo dyrektor szkoły będzie musiał po 15 lutego 2024 r. zweryfikować w RSPTS?

Od 15 lutego 2024 r. weryfikacja przy użyciu RSPTS kandydatów do zatrudnienia w placówkach oświatowych będzie miała szerszy zakres, niż przed tym dniem. Jak bowiem wynika z art. 21 ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1304 ze zm.) w wersji obowiązującej od 15 lutego 2024 r., weryfikacja będzie konieczna przed nawiązaniem stosunku pracy lub dopuszczeniem do innej działalności związanej z: wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi. Obowiązkiem weryfikacji ustawodawca obciążył pracodawcę lub innego organizatora wskazanej działalności oraz osobę, z którą ma być nawiązany stosunek pracy lub która ma być dopuszczona do takiej działalności. Jak z tego wynika, katalog przypadków, w których przeprowadzenie weryfikacji będzie konieczne został rozszerzony o: świadczenie porad psychologicznych, rozwój duchowy, uprawianie sportu lub realizację innych zainteresowań przez małoletnich. W praktyce oznacza to, że dyrektor szkoły będzie zobowiązany do zweryfikowania na przykład:

1) nauczycieli

2) pomocy nauczycieli,

3) osób prowadzących zajęcia z małoletnimi niebędących nauczycielami (art. 15 Prawa oświatowego)

4) osób opiekujących się uczniami podczas przewozu i przy przejściu przez jezdnię,

5) pracowników medycznych świadczących nad uczniami małoletnimi,

6) praktykantów, którzy mają wykonywać ww. czynności wobec małoletnich.

Kogo dyrektor szkoły nie będzie musiał po 15 lutego 2024 r. weryfikować w RSPTS?

Przeprowadzenie weryfikacji nie jest wymagane przed dopuszczeniem do przedmiotowej działalności członka rodziny małoletniego, lub osoby znanej osobiście rodzicowi małoletniego albo przedstawicielowi ustawowemu małoletniego, gdy jest ona wykonywana w stosunku do małoletniego dziecka, którego rodzic albo przedstawiciel ustawowy są dopuszczającymi do działalności. Przez członka rodziny należy w tym wypadku rozumieć osobę spokrewnioną albo osobę niespokrewnioną, pozostającą w faktycznym związku oraz wspólnie zamieszkującą i gospodarującą.

Informację o przeprowadzeniu weryfikacji przy użyciu RSPTS należy przechowywać w aktach osobowych

Należy pamiętać o tym, że weryfikacja musi zostać przeprowadzona przed nawiązaniem stosunku pracy lub dopuszczeniem do wskazanej działalności. Uzyskane w jej ramach informacje należy utrwalić w formie wydruku i załączyć do akt osobowych pracownika albo dokumentacji dotyczącej osoby dopuszczonej do wskazanej działalności.

W przypadku niewywiązania się przez dyrektora szkoły z ciążących na nim obowiązków, może on podlegać karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.





Podstawa prawna

art. 21 ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1304 ze zm.)