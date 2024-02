Wiemy, gdzie trafią laptopy, których PIS nie zdążył wydać czwartoklasistom. Program "Laptop dla czwartoklasisty" idzie do prokuratury

Niewydane laptopy z programu "Laptop dla czwartoklasisty" trafią do szkół ponadpodstawowych. MEN preferuje szkolnictwo zawodowe i szkoły w małych ośrodkach.

Sam program "Laptop dla czwartoklasisty" idzie do prokuratury.

Minister Edukacji Barbara Nowacka oraz wicepremier, Minister Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformowali podczas wspólnej konferencji prasowej o zawieszeniu programu „Laptop dla ucznia” i złożeniu w tej sprawie zawiadomienia do prokuratury. Zapowiedzieli też prace nad nowymi rozwiązaniami – programem „Cyfrowy uczeń”

Koniec programu „Laptop dla ucznia” w 2024 r. Co w 2025 r.

W 2024 roku program „Laptop dla ucznia” nie będzie kontynuowany w dotychczasowej formule. Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji wypracuje nowe założenia programu tak, aby realnie podnosił potencjał i kompetencje cyfrowe uczniów i wspierał nauczycieli. W przyszłym roku uczniowie otrzymają urządzenia mobilne. Rodzaj sprzętu, niezbędne oprogramowanie i zabezpieczenia będą przedmiotem analizy oraz dyskusji z partnerami społecznymi i rodzicami.

– Żaden rocznik nie będzie poszkodowany – powiedziała minister edukacji Barbara Nowacka – Program „Cyfrowy uczeń” to jest program, który żadnego dziecka, które liczyło na sprzęt od państwa, nie pozostawi z tyłu. My będziemy pracowali nad wyrównaniem tego, żeby dzieci nie tylko z tego rocznika, który rozpocznie naukę w 2024 ale i z kolejnych mogły z programu korzystać – dodała Barbara Nowacka.

Wprowadzony zostanie program naprawczy. Instytut Badań Edukacyjnych, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej przygotuje analizy dot. wykorzystywania nowych technologii w edukacji i potrzeb sprzętowych na różnych etapach edukacji oraz wykorzystania różnych urządzeń, w tym mobilnych. Do końca czerwca MEN przygotuje nową kompleksową Politykę Cyfryzacji Edukacji - wspólnie z IBE i ekspertami. Zrealizowane zostaną oba kamienie milowe. Niewydane laptopy z poprzedniej edycji trafią do szkół ponadpodstawowych, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa zawodowego i szkół w małych ośrodkach.

– Zdajemy sobie sprawę z tego, że wiele dzieci oraz ich rodziców czekało na to, aby w tym roku odebrać obiecane im laptopy. Zaczynając naszą pracę w rządzie wierzyliśmy w to, że cały program był przygotowany profesjonalnie. To co zastaliśmy oraz to co ustaliliśmy, pokazało nam jednak, że tak nie było. Niestety wiele informacji było ukrywanych przed opinią publiczną przez naszych poprzedników. To nie był program cyfryzacji, a program wyborczy – powiedział wicepremier i minister cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski. – Przez błędy i zaniedbania poprzedniego rządu jesteśmy zmuszeni do zawieszenia programu „Laptop dla ucznia”. Po uzdrowieniu wróci w nowej kompleksowej formule „Cyfrowy uczeń” – dodał.

Zarzuty formalne MEN wobec programu „Laptop dla ucznia”