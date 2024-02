Od 800,00 do 2000,00 zł zyskają rodzice, jeśli dziecko zakwalifikuje się do publicznego przedszkola. Sprawdź terminy rekrutacji 2024/2025 w wybranych gminach.

Rekrutacja do przedszkoli publicznych to ważny moment w życiu rodziny. Od jej wyniku zależy nie tylko organizacja życia rodzinnego i pracy zawodowej rodziców dziecka, ale także stan ich finansów. Jeśli bowiem nie dopilnują terminów obowiązujących w rekrutacji albo dziecko z innego powodu nie zakwalifikuje się do placówki publicznej, trzeba będzie inaczej zorganizować opiekę nad dzieckiem. Tymczasem wysokość czesnego w prywatnych placówkach waha się miesięcznie od 800,00 zł do 2000,00 zł.

Kiedy odbędzie się rekrutacja do przedszkoli 2024/2025?

Rekrutacja do przedszkoli publicznych odbywa się zazwyczaj na przełomie lutego i marca. Jej podstawą prawną jest art. 131 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Jednak ustalenie szczegółowych zasad i harmonogramu obowiązującego w tym zakresie w danej gminie, pozostaje w gestii samorządu i to tam rodzice powinni szukać wskazówek co do tego, jak postępować, by zapisać dziecko do placówki publicznej na rok szkolny 2024/2025. Harmonogramy rekrutacji zostały już ogłoszone i warto się z nimi zapoznać. Należy pamiętać o tym, że w zakresie szczegółów zasady rekrutacji obowiązujące na terenie działania różnych samorządów mogą być różne i nie warto w tym zakresie opierać się na informacjach zdobytych od znajomych lub rodziny.

REKLAMA

Na jakie etapy dzieli się rekrutacja do przedszkola?

Pierwszy etap rekrutacji to złożenie przez rodziców, których dzieci uczęszczają do przedszkola, deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. To pozwala na określenie liczby wolnych miejsc w placówce. Przykładowe terminy przeprowadzenia tego etapu w niektórych gminach to:

- Warszawa – od 27 lutego do 4 marca,

- Bytom – do 23 lutego,

- Łódź – od 2 do 17 kwietnia,

- Gdańsk – od 12 do 29 lutego.



Drugi etap to „właściwe” postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, którym rodzice są najbardziej zainteresowani. Po udostępnieniu oferty przedszkoli i szkół podstawowych rodzice wypełniają i składają wniosek o przyjęcie dziecka do placówki. Przykładowe terminy przeprowadzenia tego etapu w niektórych gminach to:

Warszawa – od 5 do 21 marca,

Bytom – od 4 do 15 marca,

Szczecin – od 4 do 22 marca,

Białystok od 26 lutego do 8 marca,

Gdańsk – od 1 do 15 marca.



Trzeci etap to publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Warszawa – 25 kwietnia o,

Bytom – 2 kwietnia 2024 r.,

Łódź – 8 maja 2024 r.,

Szczecin – 15 kwietnia,

Białystok – 28 marca,

Gdańsk – 27 marca.



Do zakończenia procesu rekrutacji niezbędny jest jeszcze czwarty etap, czyli potwierdzenie przez rodziców woli zapisu dziecka do placówki, do której zostało zakwalifikowane.

Warszawa – od 25 kwietnia do 8 maja,

Bytom – od 3 do 12 kwietnia,

Łódź – od 8 do 17 maja,

Szczecin – od 16 do 19 kwietnia,

Białystok - od 28 marca do 4 kwietnia,

Gdańsk – od 3 do 10 kwietnia.



Ostatni, piąty etap to publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do placówki:

Warszawa – 9 maja,

Bytom – 18 kwietnia,

Łódź – 24 maja,

Szczecin – 24 kwietnia,

Białystok – 5 kwietnia,

Gdańsk – 12 kwietnia.



Podstawa prawna

art. 131 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 900)