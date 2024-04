Przedłużone dzieciństwo, czy stracona szansa? Sprawdź, kiedy można odroczyć obowiązek szkolny i jak się za to zabrać.

Dziecko powinno rozpocząć naukę w szkole podstawowej z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy ono 7 lat. Jednak jeśli istnieją ku temu powody, rodzice mogą złożyć wniosek o odroczenie rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.

Kiedy dziecko powinno rozpocząć naukę w szkole?

Wiosna to nie tylko czas matur i egzaminu ósmoklasisty, ale także rekrutacji do szkół i przedszkoli. Nie zawsze jednak głównym zmartwieniem rodziców jest w tym czasie to, czy dziecko dostanie się do wybranej placówki. Czasami trzeba też odpowiedzieć sobie na pytanie, czy aby na pewno dziecko jest gotowe na rozpoczęcie kolejnego etapu edukacji. Z różnych powodów zdarza się bowiem i tak, że dziecko, mimo odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w tzw. zerówce, nie jest gotowe do rozpoczęcia nauki w szkole, a rodzice podejmują decyzję o wystąpieniu z wnioskiem o odroczenie obowiązku szkolnego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy ono 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest w takiej sytuacji to, że dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez odpowiednią poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Jak odroczyć obowiązek szkolny dziecka?

Sytuacja może jednak być odwrotna i zamiast wnioskować o wcześniejsze rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, rodzice mogą złożyć wniosek o odroczenie rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego. Składa się go do dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka. Należy złożyć go w roku kalendarzowym, w którym kończy ono 7 lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego. Oczywiście samo złożenie wniosku nie jest wystarczające do tego, by dyrektor szkoły podjął decyzję zgodną z wnioskiem rodziców. Wniosek ten musi być poparty dołączoną do niego opinią, z której wynika taka potrzeba. Opinię musi wydać publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna albo niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniająca pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Jak z tego wynika, rodzice mają jeszcze trochę czasu na złożenie wniosku o odroczenie obowiązku szkolnego, jednak jeśli biorą pod uwagę takie rozwiązanie, to teraz jest już ostatnia chwila na to, by skorzystali z pomocy odpowiedniej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Warto pamiętać, że nawet jeśli otrzymają opinię o potrzebie odroczenia obowiązku szkolnego, ale nie będą się z nią zgadzali, to będą mogli w przewidzianym terminie złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły, a dyrektor placówki, jeśli tylko spełnia ono kryteria rekrutacyjne, może przyjąć takie dziecko do szkoły. Innymi słowy, wydanie opinii przez odpowiednią poradnię, nie zamyka drogi do możliwości rozpoczęcia edukacji szkolnej.