1250 zł dofinansowania na osobę do wycieczki szkolnej! Może trwać od 2 do 5 dni. Rusza nowy program MEN. Decyduje kolejność zgłoszeń

Wycieczki szkolne budzą wiele różnych emocji. Zaczynając od tych związanych z czasem pracy i wynagrodzeniem nauczycieli, przez te dotyczące ich cen, a kończąc na wspomnieniach, które pozostają z uczniami (a często również i nauczycielami) na długie lata. Bezsprzecznie jednak organizowanie wycieczek szkolnych jest obecnie trudniejsze niż przed laty, bo choć oferta biur podróży jest szersza niż kiedykolwiek, to jednak ceny bywają dla rodziców uczniów trudne do przyjęcia. To dlatego, choć wycieczki nadal są organizowane, to jednak najczęściej są to wycieczki szkolne, w których uczestniczą uczniowie różnych klas, a nie klasowe, które pomagają w integracji dzieci i młodzieży i mogą stać się punktem wyjścia dla prowadzonych zajęć lekcyjnych – czy to z zakresu języka polskiego, geografii, historii, czy nawet plastyki.

Startuje program Podróż z klasą

Ten stan rzeczy może się jednak zmienić, bo ministra edukacji Barbara Nowacka ogłosiła uruchomienie programu „Podróż z klasą” dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego będzie można dostać 100 proc. dofinansowania do wycieczki szkolnej. Celem programu będzie zachęcenie młodzieży do udziału w wydarzeniach związanych ze światem kultury stąd wymóg, by w ramach wycieczki uczniowie odwiedzali instytucje kultury takie jak muzea, teatry, filharmonie, centra naukowe. Zasada będzie taka, że w ramach dwudniowej wycieczki będzie trzeba odwiedzić dwie, w ramach trzydniowej – trzy, itd. Pomoc Ministerstwa ma przyczynić się do przezwyciężenia bariery finansowej i bariery odległości i ma pomóc uczniom w doświadczaniu kultury.

Nawet 1250 zł dofinansowania na osobę

Dofinansowaniu w wysokości 100 proc. kosztów będą podlegały podlegają wycieczki trwające od 2 do 5 dni. Wycieczka będzie mogła się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia jednej osoby nie może przekroczyć kwoty 250 zł na dobę. Oznacza to, że na jedną osobę można otrzymać nawet 1250 zł dofinansowania. Nabór wniosków na rok szkolny 2024/2025 ruszy 19 czerwca. W 2024 r. na realizację programu (w okresie od września do grudnia) będzie przeznaczone 60 mln złotych. O przyznaniu dofinansowania będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Program będzie realizowany do wyczerpania środków finansowych.