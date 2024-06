W 2024 roku nadal 300 zł na wyprawkę szkolną. Dla kogo? Od kiedy można składać wnioski? Dla kogo dodatkowe 100 zł?

Od kilku lat (dokładnie od roku szkolnego 2021/2022) jest przyznawane tzw. świadczenie 300+, czyli 300 zł przeznaczone na wyprawkę szkolną dla każdego dziecka w ramach programu Dobry Start. Pieniądze te przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Mimo, że od czasu wprowadzenia tego świadczenia inflacja osiągnęła dwucyfrowe wartości w skali 2022 roku, a także 2023 roku - nadal świadczenie to nie jest zwaloryzowane i w 2024 roku można liczyć nadal na 300 zł pomocy państwa w wyposażeniu dziecka do szkoły. Jak uzyskać 300 plus?

Wnioski o 300 zł na wyprawkę szkolną można składać już od lipca

ZUS poinformował, że w lipcu 2024 r. startuje kolejna odsłona programu „Dobry Start”. Od przyszłego miesiąca ZUS będzie rozpatrywał wnioski w ramach programu „Dobry Start” i wypłacał 300 zł na wyprawkę szkolną. Zasady składania wniosków się nie zmieniły. Honorowane będą wyłącznie wnioski, które wpłyną od rodziców droga elektroniczną, a wypłatę ZUS będzie realizował przelewem na wskazany we wniosku rachunek bankowy.



- To już czwarty rok, gdy wnioski o dofinansowanie wyprawki szkolnej realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W ubiegłym roku w całym kraju ZUS rozpatrzył niemal 4,6 miliona wniosków i wypłacił z tego tytułu około 1 miliard 38 milionów złotych – informuje Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Ważne Wnioski w programie „Dobry Start” można składać między 1 lipca, a końcem listopada br. Jeśli wniosek trafi do ZUS-u do końca sierpnia, to jest gwarancja, że pieniądze zasilą konto rodzica maksymalnie do końca września.

Dla kogo 300 plus?

Świadczenie 300 plus jest przeznaczone dla rodziców i opiekunów każdego uczącego się dziecka w wieku od 7 do 20 lat (lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnością). Rodzice i opiekunowie takich dzieci mogą dostać po 300 zł jednorazowego dofinansowania na każde dziecko spełniające ww. kryteria.

Co bardzo ważne, przyznanie i wypłata pieniędzy z 300 plus nie jest uzależniona od dochodów uzyskiwanych w rodzinie.



Pieniądze należy przeznaczyć na zakup podręczników, zeszytów oraz innego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.

Ważne Wsparcie w postaci 300 zł przysługuje raz w roku na jedno dziecko.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o wyprawkę szkolną ZUS przyjmuje tylko drogą elektroniczną – za pomocą aplikacji mobilnej mZUS, Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.



Na PUE ZUS jest specjalny kreator wniosków o świadczenie 300 plus. Jest intuicyjny i prowadzi użytkownika przez wszystkie etapy składania wniosku. Ważne, by oprócz wielu danych, podać poprawny numer rachunku bankowego, na który ma wpłynąć świadczenie. Ponadto należy wskazać adres mailowy oraz numer telefonu - czyli dane, które będą potrzebne do kontaktu w sprawie wniosku.

Zawiadomienia dotyczące wyprawki szkolnej ZUS również będzie przekazywał w formie elektronicznej. Na Platformie Usług Elektronicznych ZUS znajdzie się także cała korespondencja z ZUS w sprawie wniosku o świadczenie (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca przyznania świadczenia).

Ważne ZUS wskazuje, że informację o przyznaniu świadczenia będzie można znaleźć w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS. Również wtedy, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, otrzymujący zasiłek rodzinny rodzice lub opiekunowie dziecka a także osoby uczące się mogą raz w roku otrzymać 100 zł (oprócz przysługującemu wszystkim świadczenia 300 plus) na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub nauki dziecka w „zerówce".



To dodatkowe 100 zł przysługuje:

1. rodzicom dziecka (jednemu z nich),

2. opiekunowi faktycznemu dziecka (tzn. osobie faktycznie się nim opiekującej, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego o adopcję tego dziecka),

3. opiekunowi prawnemu dziecka,

4. osobie uczącej się (czyli osobie pełnoletniej uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Ważne Te dodatkowe 100 zł można otrzymać jeżeli rodzic, opiekun albo osoba ucząca się:

1) ma przyznane prawo do zasiłku rodzinnego,

2) złoży stosowny wniosek do 31 października tzn. do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo przygotowanie dziecka do szkoły w „zerówce".

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informuje, że jeżeli dana osoba nie ma jeszcze przyznanego prawa do zasiłku rodzinnego – aby nie stracić prawa do 100 zł dodatku z tytułu rozpoczęcia danego roku szkolnego – powinna złożyć wniosek o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w nieprzekraczalnym terminie do 31 października.



Informacje o tym, jak się ubiegać o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz jakie dokumenty są do tego potrzebne, znajdują się na portalu Emp@tia.

Formularz wniosku o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego znajduje się również na portalu Emp@tia.



Wzór formularza wniosku i innych niezbędnych dokumentów do przyznania zasiłku rodzinnego i dodatku szkolnego udostępnia również podmiot realizujący świadczenia rodzinne, czyli urząd gminy lub miasta, ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka organizacyjna gminy.