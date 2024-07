Laptop dla czwartoklasisty. Komputery z programu trafią do szkół. Co dalej z cyfryzacją nauczycieli? To też już wiadomo.

Laptop dla czwartoklasisty. Zakończenie programu przesądzone. Komputery z programu trafią do szkół. A co dalej z cyfryzacją nauczycieli? To też już wiadomo. Będą zmiany doprecyzowujące i porządkowe. Od kiedy?

Zakończenie programu Laptop dla ucznia przesądzone

Już w lutym 2024 r. MEN poinformowało o zawieszeniu programu Laptop dla ucznia. Cisza panowała również w sprawie laptopów dla nauczycieli. Jedyne co było wiadome, to że zostanie w tym zakresie wprowadzony plan naprawczy. I choć na pojawiające się co jakiś czas pytanie, co dalej, nie padała żadna konkretna odpowiedź, to najwyraźniej toczyły się w tym zakresie prace, bo w poniedziałek 9 lipca 2024 r. w wykazie prac legislacyjnych rządu pojawiła się informacja o projekcie nowelizacji ustawy z 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, która zakłada zakończenie programu Laptop dla ucznia i wprowadzenie w jego miejsce programu Cyfrowy uczeń.

Projekt zakłada:

1) uchylenie przepisów związanych z corocznym przekazywaniem laptopów uczniom rozpoczynającym naukę w klasie IV szkoły podstawowej;

2) wprowadzenie programu Cyfrowy uczeń.

Jakie będą założenia nowego programu? Na razie nie są znane konkrety. Jak podaje MEN, mają one być takie, aby realnie i kompleksowo podnoszone były potencjał i kompetencje cyfrowe uczniów. Program ma również być zgodny z polityką transformacji cyfryzacji edukacji.

Po zakończeniu programu Laptop dla ucznia pozostała nadwyżka ok. 15.000 laptopów. Co się z nimi stanie? Po przeprowadzeniu odpowiednich konkursów zostaną one przekazane organom prowadzącym szkoły.

Doprecyzowujące zmiany w sprawie laptopów dla nauczycieli

A co dalej z laptopami dla nauczycieli? Określone grupy nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych pozostających w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. otrzymały w 2023 r. wsparcie na rozwój kompetencji cyfrowych. Nie był to laptop, ale bon o wartości 2500 zł na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego. Również w tym przypadku podstawą przekazania były przepisy ustawy z 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, która weszła w życie 2 sierpnia 2023 r. Wraz z pojawieniem się wątpliwości związanych z dalszym przekazywaniem laptopów uczniom, zapadła cisza w sprawie laptopów dla nauczycieli. Okazuje się jednak, że program nie został spisany na straty, a jedynie mają w nim zostać wprowadzone zmiany mające charakter porządkowy i doprecyzowujący w odniesieniu do mechanizmu przekazywania bonów na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych. Na przykład, zostanie zmodyfikowana wskazana w ustawie data zatrudnienia nauczycieli uprawnionych do otrzymania bonu, co ma zapobiegać wykluczeniu nauczycieli, którzy zmienili miejsce zatrudnienia w czasie roku szkolnego. Zmiany obejmą też przedsiębiorcę realizującego bony, a raczej oświadczenie o zgodności przekazywanych w systemie teleinformatycznym danych z dokumentami sprzedaży. Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to IV kwartał 2024 r.