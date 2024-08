We wrześniu w szkołach będą krótsze lekcje? Czy dla wszystkich? Co jeszcze może zaskoczyć rodziców w roku szkolnym 2024/2025?

We wrześniu będą w szkołach krótsze lekcje? Sprawdź, co jeszcze może zaskoczyć rodziców w szkołach w nowrym roku szkolnym 2024/2025. Przepisy nie regulują wprost postępowania dyrektora szkoły w przypadku upałów. To jednak nie oznacza, że nie ma on żadnych możliwości działania.

Działania dyrektora szkoły w przypadku wystąpienia upałów

Problem upałów z roku na rok zyskuje na znaczeniu. W ostatnim czasie mówi się o zmianach, które w związku z tym są planowane na gruncie prawa pracy, jednak co ze szkołami? Wysokie temperatury towarzyszą nam nie tylko w lipcu i sierpniu, ale jak uczy doświadczenie, można spodziewać się ich już w czerwcu i towarzyszą nam również we wrześniu. To z kolei rodzi pytania o to, jak należy radzić sobie z nimi w szkołach? Czerwiec bywa pod tym względem mniej kłopotliwy, bo jest to miesiąc, w którym większość uczniów ma już wystawione oceny końcowe i odbywa się wiele wycieczek i wyjść klasowych. Gorzej jest we wrześniu. Rozpoczęcie nowego roku szkolnego to moment, w którym należy skupić się na nauce i zmianie rytmu działania z wakacyjnego na szkolny. Czy można to łatwo zrobić, gdy wokół panuje upał?

Jak podał Portal Samorządowy, Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje rozszerzyć przepisy dotyczące postępowania w przypadku upałów obejmujące uczniów, nauczycieli oraz innych pracowników szkół. Zrobi to jednak dopiero po zapoznaniu się z propozycjami regulacji dotyczących pracy w wysokich temperaturach, nad którymi obecnie pracuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Czy to oznacza, że we wrześniu dzieci będą siedziały w salach pomimo panującego upału?

Temperatura w pomieszczeniach szkolnych nie ma określonej górnej granicy

Przepisy regulują to, jak powinien postępować dyrektor szkoły, gdy temperatura w pomieszczeniach jest zbyt niska. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach jasno wskazano, że w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, zapewnia się temperaturę co najmniej 18°C. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie takiej temperatury, dyrektor zawiesza zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący. Niestety w przepisach nie ustanowiono górnej granicy temperatury, to jednak nie oznacza, że dyrektor placówki nie ma możliwości działania, gdy temperatury robią się zbyt wysokie.

Przede wszystkim, do obowiązków dyrektora należy zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole lub placówce. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:

1) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa;

2) wystąpiły na danym terenie zdarzenia inne niż określone w ust. 2a, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

Jak z tego wynika, również obecnie przepisy stwarzają dyrektorom możliwość działania w sytuacji, gdy temperatura powietrza osiąga niebezpieczny poziom. Mogą oni w takich sytuacjach skracać, czy odwoływać lekcje. Dlaczego nie korzystają z tej możliwości? Czynników jest zapewne kilka. Ponieważ tego rodzaju problemy nie występowały wcześniej w szkołach zbyt często, nie korzystano z takiej możliwości, a więc dyrektorzy mogą nie mieć świadomości, że takie działanie jest dopuszczalne. Istotnym elementem tej układanki jest również zapewne stosunek rodziców do tego rodzaju decyzji. W przypadku szkół podstawowych rodzi to bowiem zawsze problem związany z zapewnieniem opieki nad młodszymi dziećmi.

Czy wprowadzenie nowych regulacji jest konieczne? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej bowiem strony dyrektorzy już teraz mogliby działać, gdyby chcieli i widzieli taką potrzebę. Z drugiej jednak, jasne przepisy, które wprost nakazywałyby im podjęcie określonych kroków, byłyby zapewne dla nich bardziej komfortowe i łatwiejsze do zaakceptowania dla rodziców.