1000 zł miesięcznie dla maturzystów. To stypendium pomostowe. Termin składania wniosków minie w sierpniu. Kto może dostać?

1000 zł miesięcznie dla tegorocznych maturzystów. Tak działa stypendium pomostowe. Oprócz comiesięcznej wypłaty można też skorzystać z oferty rozwojowej i zagranicznych staży. Termin składania wniosków minie w sierpniu. Kto może aplikować?

Nie tylko stypendium, ale i oferta rozwojowa

Twa 23 edycja programu stypendiów pomostowych, w ramach którego maturzyści z małych miejscowości i niezamożnych rodzin mogą ubiegać się o dofinansowanie na I rok studiów dziennych. Co istotne, stając się stypendystą pomostowym, oprócz stypendium o wartości 10.000 złotych, przekazywanym ratami przez 10 miesięcy, uczestnicy otrzymują dostęp do oferty rozwojowej programu i mogą uczestniczyć w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających kompetencje miękkie oraz umiejętności niezbędne w późniejszej karierze zawodowej. Co więcej, stypendyści i stypendystki, osiągający dobre wyniki w nauce oraz wykazujący się aktywnością społeczną w czasie studiów, mogą ubiegać się o stypendia na II, III i IV rok, a także o stypendia językowe i staże zagraniczne. Jednak nawet osoby, które w kolejnych latach nie będą pobierały stypendium, pozostają stypendystami do końca swoich studiów i mogą dalej korzystać z oferty rozwojowej.

Rekrutacja dla maturzystów odbywa się online

Rekrutacja do programu odbywa się online na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja do składania wniosków będzie aktywna do 20 sierpnia 2024 roku.

Program Stypendiów Pomostowych został zainicjowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Zarządza nim Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, a partnerami są Fundacja Inter Cars i koalicja lokalnych organizacji pozarządowych. Dotychczas, w ramach programu, przyznano blisko 19.000 stypendiów na pierwszy rok studiów.

O wsparcie w ramach Programu mogą ubiegać się maturzyści, którzy ukończyli szkołę średnią w roku ogłoszenia naboru i:

uzyskali na maturze w 2024 roku odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu – tzn. min. 100 pkt;

zostali przyjęci w najbliższym roku akademickim na I rok stacjonarnych w polskich publicznych uczelniach akademickich;

pochodzą ze wsi lub niewielkiej miejscowości do 20.000 mieszkańców;

pochodzą z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 2969 zł brutto;

a ponadto spełniają jeden z poniższych warunków: