600 zł miesięcznie wsparcia dla studenta I roku. To program na rok akademicki 2024/2025. Wnioski można składać do 10 września, jednak aby mieć szansę na przyznanie pomocy, trzeba spełnić szereg warunków. Nie tylko podczas rekrutacji, ale i w czasie studiów.

Stypendia na pierwszy rok studiów

Fundacja Edukacyjna Jerzego Juzonia prowadzi 13 edycję Programu Pierwszy Rok, w ramach którego oferuje 400 stypendiów, każde o wartości 6000 zł. Program jest skierowany do studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych (dziennych) podejmowanych po raz pierwszy, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym na polskich uczelniach akademickich. Oferowane stypendium w wysokości 6000 złotych będzie wypłacane co miesiąc w 10 ratach, przy czym rata w październiku wynosi 900 złotych, w listopadzie i w grudniu 800 złotych, a raty od stycznia do lipca wynoszą po 500 złotych. Nie jest wymagany wkład własny.

Jakie osoby mogą ubiegać się o przyznanie stypendium

O przyznanie stypendium może ubiegać się osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

ukończyła dzienną szkołę średnią (dla młodzieży) i zdała egzamin maturalny w 2023 roku lub 2024 roku; w roku akademickim 2024/2025 została przyjęta na pierwszy rok studiów stacjonarnych na polskiej uczelni akademickiej i po raz pierwszy podejmuje studia. Baza uczelni akademickich znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w systemie Radon; jest zameldowana na stałe na terenach wiejskich lub w mieście do 30 tys. mieszkańców przynajmniej od 6 miesięcy; średni miesięczny dochód na jednego członka jej rodziny nie przekroczył w 2023 roku kwoty 1700 złotych netto; posiada obywatelstwo polskie; jest wyłącznym posiadaczem rachunku bankowego bez przypisanych pełnomocników; posiada możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej on-line.

Wnioski należy składać elektronicznie, za pośrednictwem strony www.fejj.pl. Termin składania upłynie w dniu 10 września 2024 roku o godzinie 12:00, przy czym z regulaminu Programu wynika, że w przypadku gdy liczba złożonych kompletnych wniosków przekracza limit stypendiów przeznaczonych na dany rok akademicki, Fundacja zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu rekrutacji.

Informacja o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium będzie wysyłana do kandydatów indywidualnie drogą mailową w terminie do 30 września 2024 roku. W terminie od 1 do 17 października 2024 roku każdy kandydat musi uzyskać potwierdzenie rozpoczęcia studiów i przesłać w tym terminie jego skan na adres Fundacji pod rygorem skreślenia z listy stypendystów. W terminie od 3 do 20 marca 2025 roku stypendysta musi uzyskać potwierdzenie pełnego zaliczenia I semestru (nie warunkowego) i przesłać w tym terminie jego skan na adres Fundacji pod rygorem skreślenia z listy stypendystów, a w terminie od 9 czerwca do 17 lipca 2025 roku musi przekazać informację o stanie zaliczenia II semestru, pod rygorem skreślenia z listy stypendystów i utraty prawa do wypłaty stypendium za lipiec.