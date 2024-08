Nowy obowiązek rodziców w roku szkolnym 2024/2025. Trzeba będzie przedstawić to zaświadczenia. Kłopot będą miały osoby, które mieszkały w innym państwie

Nowy obowiązek rodziców w roku szkolnym 2024/2025. Trzeba przedstawić zaświadczenia z rejestrów. Najtrudniej będzie tym, którzy przyjechali z innego państwa. Niezbędne będą zaświadczenia do celów działalności związanej z kontaktami z dziećmi.

Opieka nad małoletnimi uczniami w czasie wycieczek szkolnych po nowemu

Rok szkolny 2024/2025 przywita uczniów, nauczycieli i rodziców co najmniej kilkoma nowościami. Niektóre ze zmian dotkną bezpośrednio rodziców. Od 15 lutego 2024 r. obciążający dyrektorów placówek obowiązek weryfikacji przy użyciu Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSPTS) uległ bowiem znaczącemu rozszerzeniu. Jak wynika z art. 21 ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, od tego dnia weryfikacja jest konieczna przed nawiązaniem stosunku pracy lub dopuszczeniem do innej działalności związanej z: wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi. Oznacza to, że będzie on obejmował swym zakresem nie tylko pracowników szkół, ale również inne osoby, które są dopuszczane do wskazanej przez ustawodawcę działalności. W tej grupie znajdą się np. osoby prowadzące na terenie szkoły zajęcia w ramach praktyk, wolontariatu, czy też prowadzące warsztaty i prelekcje. Będą to również osoby, którym powierza się opiekę nad dziećmi, a więc m.in. rodzice uczestniczący w wycieczkach szkolnych.

REKLAMA

Konieczne będzie przedstawienie zaświadczeń do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej

REKLAMA

Choć rodzice sprawujący opiekę nad dziećmi w czasie wycieczki szkolnej nie są pracownikami szkół, to jednak z uwagi na to, że zostają dopuszczeni do działalności związanej z opieką nad małoletnimi, szkoła musi zweryfikować ich w RSPTS oraz odebrać od nich zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego.

W przypadku osób posiadających obywatelstwo innego państwa niż Rzeczpospolita Polska należy ponadto przedłożyć informację z rejestru karnego państwa obywatelstwa uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi. Rodzic ma również obowiązek złożyć oświadczenie o państwie lub państwach, w których zamieszkiwał w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwie obywatelstwa, oraz jednocześnie przedłożyć informację z rejestrów karnych tych państw, uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi. Jeżeli prawo tych państw nie przewiduje wydawania informacji do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi, przedkłada się informację z rejestru karnego tego państwa. W szczególnych przypadkach możliwe jest zastąpienie złożenia przedmiotowych zaświadczeń odpowiednim oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.