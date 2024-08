Aż 7 dni wolnego w czasie majówki 2025! Skorzystają uczniowie, którzy nie będą zdawali egzaminów. Znamy już terminy matury i egzaminu ósmoklasisty

7 dni wolnego w czasie majówki 2025 – na to będą mogli liczyć uczniowie szkół, w których będą się odbywały egzaminy maturalne. Znamy już nie tylko ich terminy, ale również terminy egzaminu ósmoklasisty. Majówka rozpocznie się w czwartek, a matury wystartują tuż po weekendzie.

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła terminy egzaminu ósmoklasisty i matur 2025

Egzamin ósmoklasisty i matury to bez wątpienia kluczowe momenty w edukacji dzieci i młodzieży. I choć już od dłuższego czasu toczy się dyskusja dotycząca możliwości i celowości zlikwidowania pierwszego z tych egzaminów, to jak na razie nic nie wskazuje na to, by mogło się to wydarzyć w najbliższym czasie. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała już informacje o egzaminach w roku szkolnym 2024/2025. Wśród nich jest również harmonogram ich przeprowadzania. Terminy tych egzaminów mają istotne znaczenie nie tylko dla uczniów, którzy wiosną 2025 roku do nich przystąpią (i ich rodziców), ale również dla dyrektorów szkół, którzy biorąc pod uwagę ich daty, przygotują kalendarium roku szkolnego 2024/2025 i zagospodarują tzw. dni dyrektorskie, czyli dodatkowe dni wolne od lekcji, które mogą wyznaczyć w trakcie roku szkolnego. Zwyczajowo są one bowiem wykorzystywane również właśnie w czasie tych egzaminów, by umożliwić przystępującym do nich uczniom właściwe i komfortowe warunki ich zdawania. W 2024 roku harmonogram egzaminów w połączeniu z kalendarzowym układem „długich weekendów” sprawił, że uczniowie niektórych szkół mieli w maju aż 19 dni wolnych od zajęć zajęcia dydaktyczno-wychowawczych. A jak będzie w 2025 roku?

Majówka 2025 rozpocznie się w czwartek, ale niektórzy uczniowie będą mieli aż 7 dni wolnego

W 2025 roku egzamin ósmoklasisty po raz kolejny odbędzie się w maju (początkowo był on organizowany w kwietniu), tak samo, jak tradycyjnie już, egzamin maturalny. Pierwszy będzie przeprowadzony w dniach 13–15 maja, a drugi w dniach 5–24 maja. W przypadku egzaminu ósmoklasisty 13 maja przeprowadzony będzie egzamin z języka polskiego, 14 maja z matematyki, a 15 maja z języka obcego nowożytnego. Drugi termin egzaminu, który jest przeznaczony dla uczniów, którzy nie będą mogli przystąpić do niego w terminie głównym, to 10–12 czerwca. W przypadku matur egzaminy pisemne zostaną przeprowadzone w dniach 5–22 maja, a ustne w dniach 9–24 maja. W dniu 5 maja odbędzie się egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym, w dniu 6 maja z matematyki na poziomie podstawowym, a w dniu 7 maja z języków obcych na poziomie podstawowym. Analogicznie, jak w przypadku egzaminu ósmoklasisty, dla osób, które z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminów we wskazanych terminach, została zaplanowana dodatkowa sesja egzaminów. Odbędzie się ona w dniach 3–17 czerwca (egzaminy pisemne) oraz 9–11 czerwca (egzaminy ustne). W przypadku egzaminu dojrzałości będzie jeszcze trzeci termin – to sesja egzaminów poprawkowych, które odbędą się w dniach 19–20 sierpnia.

Co taki układ oznacza dla pozostałych uczniów szkół? W maju 2025 roku pierwszy długi weekend, czyli tzw. majówka rozpocznie się w czwartek. To w tym dniu wypada bowiem 1 maja. Z dużym prawdopodobieństwem 2 maja będzie więc w wielu szkołach dniem wolnym z tytułu tzw. dni dyrektorskich. Weekend zakończy się w niedzielę 4 maja, a już w poniedziałek, 5 maja rozpoczną się matury. Należy więc spodziewać się, że uczniowie szkół, w których będzie odbywał się egzamin maturalny, będą mieli po tym weekendzie kolejne 3 dni wolne od lekcji (razem 7 dni). Z kole w następnym tygodniu 3 wolne dni przypadną uczniom tych szkół, w których będzie przeprowadzany egzamin ósmoklasisty. Jak zwykle w „najlepszej” sytuacji będą uczniowie zespołów szkół, w których będą się odbywały jedne i drugie egzaminy. Niestety (dla uczniów) Boże Ciało, które w 2024 roku przypadło w maju i powiększyło liczbę dni wolnych, w 2025 roku przypadnie w czerwcu. Uczniowie nie będą mogli więc liczyć w tym miesiącu na kolejny długi weekend.