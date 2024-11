Edukacja seksualna obowiązkowa w szkołach od 1 września 2025 r. Znamy podstawę programową nowego przedmiotu – uczniowie będą uczyć się m.in. o libido, zachowaniach autoseksualnych, społeczności LGBTQ+, antykoncepcji i in vitro

ZUS przypomina, że został niecały miesiąc dla rodziców i opiekunów na złożenie wniosku o wyprawkę szkolną w ramach programu Dobry Start. Jeśli wniosek zostanie wysłany po 30 listopada – pieniądze przepadną. To 300 zł na każde uczące się dziecko do 20. roku życia, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat.