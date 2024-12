Do kiedy trzeba wystawić oceny za pierwszy semestr roku szkolnego 2024/2025? Niektórzy poznają proponowane przed świętami, a inni nie

Kiedy rodzice i uczniowie poznają oceny za pierwszy semestr nauki? Niektórzy myślą o tym już przed świętami, bo w dziennikach elektronicznych pojawiają się pierwszy oceny proponowane. Jednak nie każdy dowie się tak szybko, jak poszło dziecku. Czy termin ferii zimowych ma z tym coś wspólnego?

Kiedy rodzice i uczniowie poznają oceny za pierwszy semestr nauki

Choć w grudniu uczniowie i ich rodzice myślą głównie o świętach i prezentach, to rzeczywistość jest taka, że jest to również ten moment, w którym należy pomyśleć już o ocenach, które będą wystawione na zakończenie pierwszego semestru nauki. Bo choć wydaje się, że do jego zakończenia pozostało jeszcze sporo czasu, to gdy uczniowie wrócą do szkół po zakończeniu przerwy świątecznej, może okazać się, że nie ma już czasu na poprawę ocen, jeśli takowa będzie konieczna.

Większość rodziców pozna oceny swoich dzieci za pierwszy semestr nauki w drugiej połowie stycznia 2025 roku. Jednak oceny proponowane będą w wielu przypadkach znane już przed świętami. Warto pamiętać, że przepisy nie określają konkretnej daty zakończenia nauki w tym semestrze. To często wywołuje dezorientację u rodziców, którzy nie wiedzą dlaczego dzieci znajomych zostały już ocenione, a ich nie. Niejednokrotnie podejrzewają, że jest to wynikiem zaniedbań ze strony nauczycieli. Tymczasem daty, które są w tym zakresie kluczowe w poszczególnych szkołach, nie są terminami powszechnie obowiązującymi i wynikają z harmonogramu roku szkolnego obowiązującego w danej placówce. Aby wiedzieć, do kiedy należy spodziewać się informacji o wynikach dziecka w nauce, trzeba więc zapoznać się z jego zapisami. Oczywiście, choć termin zakończenia pierwszego semestru nie został odgórnie określony, to biorąc pod uwagę czas trwania roku szkolnego oraz termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, rady klasyfikacyjne odbywają się w większości szkół pod koniec stycznia, a oceny podsumowujące pierwszy semestr są zazwyczaj wystawiane w drugiej połowie tego miesiąca, co pozwala na zrównoważenie czasu trwania pierwszego i drugiego semestru nauki.

Co ferie mają wspólnego z wystawianiem ocen za pierwszy semestr

Mówiąc o ocenach wystawianych na zakończenie pierwszego semestru nie sposób pominąć zagadnienia ferii zimowych. W świadomości wielu uczniów i rodziców to właśnie te ferie dzielą rok szkolny na dwa semestry. W rzeczywistości jednak drugi semestr w większości szkół rozpoczyna się jeszcze przed zimowym odpoczynkiem uczniów, którego termin w poszczególnych województwach przypada w innym okresie czasu. W roku szkolnym 2024/2025 jako pierwsze będą wypoczywały dzieci z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego (od 20 stycznia do 2 lutego 2025 r.), a w dalszej kolejności z podlaskiego i warmińsko-mazurskiego (od 27 stycznia do 9 lutego 2025 r.), z dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego, zachodniopomorskiego (od 3 do 16 lutego 2025 r.), a w ostatnim terminie z lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego (od 17 lutego do 2 marca 2025 r.).



Podstawa prawna

art. 44e–44i ustawy z 7 września 1991 o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 750)