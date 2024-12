Przerwa świąteczna rekordowo długa. Które szkoły zorganizują opiekę nad uczniami? Sprawdź, czy placówka twojego dziecka ma taki obowiązek

Przerwa świąteczna 2024/2025 to w wielu placówkach aż 15 wolnych dni. Uczniowie się cieszą, ale niektórzy rodzice mają kłopot. Czy szkoły zorganizują opiekę nad najmłodszymi uczniami? Sprawdź, czy placówka twojego dziecka ma taki obowiązek i czy będziesz mógł liczyć na wsparcie.

Zimowa przerwa świąteczna w szkołach rekordowo długa i pełna sprzecznych emocji

Zimowa przerwa świąteczna to okres, który budzi sprzeczne emocje – z jednej strony uczniowie najczęściej cieszą się z dni wolnych, o ile nie mają potrzeby poprawiania ocen przed wystawieniem ich na zakończenie pierwszego semestru nauki, z drugiej jednak wielu rodziców najmłodszych dzieci, którzy nie mogą pozwolić sobie w okresie okołoświątecznym na skorzystanie z urlopu wypoczynkowego, ma kłopot z zapewnieniem im w tym okresie opieki. Dodatkowo układ świąt na przełomie 2024 r. i 2025 r. jest specyficzny i w wielu szkołach uczniowie będą mieli wolne rekordowo długo – aż przez dwa tygodnie. Dlaczego? Zgodnie z przepisami zimowa przerwa świąteczna trwa od dnia 23 grudnia do dnia 31 grudnia lub od dnia 22 grudnia do dnia 31 grudnia, jeżeli dzień 22 grudnia wypada w poniedziałek (§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego). Oznacza to, że w 2024 roku uczniowie powinni wrócić do szkół w dniu 2 stycznia (1 stycznia jest świętem ustawowym), który przypada w czwartek. Mieliby lekcje również w piątek, po czym przed nimi byłby długi weekend – 6 stycznia przypada bowiem w 2025 roku w poniedziałek. Biorąc pod uwagę ten układ kalendarza, wielu dyrektorów zdecydowało się na wyznaczenie w czwartek i piątek 2 i 3 stycznia tzw. wolnych dni dyrektorskich. To zaś oznacza łącznie aż 15 dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Czy rodzice będą mogli w tym czasie liczyć na to, że szkoła zorganizuje opiekę dla najmłodszych uczniów?

Dni dyrektorskie a obowiązek opieki na dziećmi

Obowiązek zorganizowania zajęć opiekuńczo-wychowawczych w dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych został przewidziany jedynie w odniesieniu do dni dyrektorskich. Oznacza to, że jeżeli dyrektor postanowił, że będą one miały miejsce 2 i 3 stycznia, to w tych dniach szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci, które będą takiej opieki wymagały. W pozostałe dni przepisy nie zobowiązują dyrektora do podejmowania takich działań, jednak może we własnym zakresie podjąć decyzji o ich zorganizowaniu, jeśli w danej placówce istnieje taka potrzeba. Okres zimowej przerwy świątecznej nie jest bowiem dla nauczycieli ani okresem urlopu, ani innym okresem wolnym od pracy. W placówkach feryjnych bieżącego urlopu wypoczynkowego udziela się nauczycielom jedynie w okresie ferii szkolnych. Oznacza to, że okres zimowej przerwy świątecznej jest dla nauczycieli okresem pracy, w którym pozostają w dyspozycji dyrektora placówki. Nie ma więc przeszkód by ten polecił im w tych dniach wykonywanie czynności służbowych innych niż prowadzenie zajęć dydaktycznych. Jeżeli więc w danej placówce istnieje duże zapotrzebowanie na zorganizowanie zajęć opiekuńczych, rodzice mogą zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do dyrektora placówki, który mimo braku ustawowego obowiązku, dysponuje możliwościami by takie zajęcia zorganizować. Ma bowiem prawo np. ustalić dyżury nauczycieli w określonych dniach i godzinach, przy uwzględnieniu zasady równego traktowania pracowników.



Podstawa prawna

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1211)