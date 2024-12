Sztuczna inteligencja w szkole? MEN ogłosił otwarte konsultacje społeczne w sprawie laboratoriów AI. Wypowiedzieć może się każdy

Trwają otwarte konsultacje społeczne w sprawie wyposażenia laboratoriów AI, STEM i sal lekcyjnych do nauki zdalnej. MEN przedstawił swoje propozycje i czeka na uwagi, nie tylko od organów tworzących szkoły. Wypowiedzieć się może każdy.

Konsultacje społeczne w sprawie wyposażenia laboratoriów i sal lekcyjnych

Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzi otwarte konsultacje społeczne w sprawie wyposażenia laboratoriów AI/STEM i sal lekcyjnych do pracy zdalnej w szkołach. Potrwają do 20 grudnia. Działanie jest realizowane w ramach KPO – inwestycja C2.2.1. Wyposażenie szkół/instytucji w odpowiednie urządzenia i infrastrukturę ICT w celu poprawy ogólnej wydajności systemów edukacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) – wskaźnik C12L Sale lekcyjne w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe oraz instytucjach kształcenia ogólnego wyposażone w narzędzia informatyczne w celu umożliwienia nauczania zdalnego oraz C13L Utworzenie laboratoriów sztucznej inteligencji (AI) oraz laboratoriów nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) w sz kołach. Uwagi i propozycje mogą zgłaszać w formie wiadomości elektronicznej przedstawiciele organów prowadzących szkoły, dyrektorzy, nauczyciele oraz pracownicy administracji szkolnej, a także pozostałe osoby prawne i fizyczne zainteresowane tematem.

MEN przedstawiło swoją propozycję. Wypowiedzieć się może każdy

Propozycja MEN przewiduje, że zestaw do nauczania zdalnego będzie zawierał: tablet graficzny z ekranem, słuchawki z mikrofonem, mikrofon ze stacją do zbierania dźwięku z sali, kamerę, statyw, HUB USB.

Z kolei zestaw dla laboratorium AI (sztucznej inteligencji) to: laptop (15 dla uczniów + 1 dla nauczyciela), jednostka centralna usług AI, katalogowych i plikowych, urządzenie sieciowe AP z WiFi, szafka na urządzenia z funkcją ładowania laptopów, zasilanie gwarantowane UPS dla jednostki centralnej, monitor interaktywny 75” ze stojakiem, kamera HD USB wraz z mikrofonem oraz statywem, oprogramowanie + kontent, robot edukacyjny.

Dla pracowni STEM zaproponowano trzy warianty wyposażenia – dla prototypowania, projektowania i konstruowania i programowanie robotów.

Zawierają one odpowiednio:

tablety + klawiatury, laptop, drukarkę 3D, zestaw długopisów 3D do prototypowania, filamenty, przenośny skaner 3D, laserowy grawer i ploter tnący, edukacyjny zestaw modelarski z klocków dot. mechaniki, monitor interaktywny min. 75”, stacje lutownicze (z regulacją temperatury oraz funkcją hot air), zestawy do prototypowania elektroniki, urządzenie wspierające pracę projektową i grupową w klasie; laptop, drukarkę 3D, zestaw długopisów 3D do pracy z wydrukami 3D, filamenty, przenośny skaner 3D, program do projektowania 3D (nieodpłatnie), laserowy grawer i ploter tnący, monitor interaktywny min. 75”, urządzenie wspierające pracę projektową i grupową w klasie; laptop (min. 13 cali), drukarkę 3D, zestaw długopisów 3D do prototypowania, filamenty, programowalne zestawy robotyczne do nauki programowania, programowalne kontrolery wraz z zestawami czujników, stacje lutownicze (z regulacją temperatury), multimetry, precyzyjne zestawy narzędziowe, laserowy grawer i ploter tnący, monitor interaktywny min. 75”.

Jak już wskazywano, w sprawie zaproponowanych zestawów może wypowiedzieć się każdy. Na podstawie uzyskanych danych zostanie opracowana ostateczna wersja opiniowanego dokumentu, a także raport z konsultacji opisujący sposób wykorzystania zgłoszonych uwag do projektu.