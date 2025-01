Szkoły artystyczne: Rewolucyjne zmiany w maturach 2026 r. Zmiany wejdą w życie z dniem 1 września 2025 r. Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego w tej sprawie.

W środę, 8 stycznia 2025 r. do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego zmieniający rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Chodzi o zmianę dotyczącą zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach programowo najwyższych szkół artystycznych, w których przeprowadzany jest egzamin dyplomowy. W projekcie zaproponowano aby – zachowując zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych na 7 dni przed rozpoczęciem egzaminów dyplomowych – umożliwić w szkołach realizujących kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego i kształcenie artystyczne organizację zajęć z przedmiotów wchodzących w zakres egzaminu maturalnego do ostatniego piątku kwietnia, czyli do tego samego dnia, do którego takie zajęcia są organizowane w szkołach powszechnego systemu szkolnictwa. Doprecyzowano także, że zajęcia z przedmiotów, które wchodzą w zakres egzaminu dyplomowego, mogą być organizowane do dnia poprzedzającego ten egzamin. Chodzi o optymalne przygotowanie się ucznia do tego egzaminu.

Zmiana organizacji roku szkolnego: uzasadnienie

W uzasadnieniu wskazano, że chodzi o umożliwienie przygotowania się uczniów szkół artystycznej na równych prawach z uczniami klas liceów ogólnokształcących, branżowych szkół II stopnia i techników. W obecnym stanie prawnym, ze względu na nieorganizowanie zajęć z przedmiotów wchodzących w zakres egzaminu maturalnego od dnia poprzedzającego o 7 dni rozpoczęcie egzaminów dyplomowych, z reguły odbywających się znacząco wcześniej niż egzamin maturalny, wyżej wspomniani uczniowie szkół artystycznych nie dysponują takimi samymi prawami obywatelskimi, co uczniowie przystępujący do egzaminu maturalnego, uczęszczający do szkół nieartystycznych – napisano w ocenie skutków regulacji.

Zmiana organizacji roku szkolnego: rozporządzenie

Zmianie ma ulec §1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1886). Ma on otrzymać następujące brzmienie:

„3. W klasach programowo najwyższych szkół artystycznych, w których jest przeprowadzany egzamin dyplomowy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się na 7 dni przed rozpoczęciem egzaminów dyplomowych, z tym że po przeprowadzeniu klasyfikacji końcowej mogą być organizowane:

1) zajęcia z przedmiotów wchodzących w zakres egzaminu dyplomowego – do dnia poprzedzającego ten egzamin z zakresu tych zajęć;

2) zajęcia z przedmiotów wchodzących w zakres egzaminu maturalnego – do ostatniego piątku kwietnia – w przypadku szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego i kształcenie artystyczne”.

Resortem odpowiedzianym za projekt jest ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego Projekt rozporządzenia zakłada wejście w życie zaproponowanych powyżej rozwiązań z dniem 1 września 2025 r.