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Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Dziecko i prawo » Edukacja » Czy każdą ocenę można poprawić? Wątpliwości mają nie tylko uczniowie i rodzice. Co na to przepisy?

Czy każdą ocenę można poprawić? Wątpliwości mają nie tylko uczniowie i rodzice. Co na to przepisy?

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02 października 2026, 16:04
[Data aktualizacji 02 października 2026, 16:04]
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Czy każdą ocenę można poprawić?
Czy każdą ocenę można poprawić? Wątpliwości mają nie tylko uczniowie i rodzice. Co na to przepisy?
Shutterstock

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Choć w przestrzeni internetowej rodzice chętnie deklarują, że oceny dziecka nie mają dla nich znaczenia, to jednocześnie większość z nich domu przelicza średnią i zachęca do poprawiania zbyt niskich wyników. Trudno się temu dziwić, skoro w polskim systemie edukacji od ocen nadal bardzo wiele zależy.

Czy uczeń może poprawić każdą ocenę?

Minął już wrzesień, który zazwyczaj jest w szkołach jeszcze luźniejszym okresem, w którym "dopinane" są ostatnie kwestie organizacyjne dotyczące nowego roku szkolnego. Nawet pierwsze gorsze oceny jeszcze za bardzo nie martwią, bo przed uczniami jest wiele miesięcy nauki, a słabe wyniki uda się się jeszcze poprawić. Jednak poprawienie ocen to temat co najmniej kontrowersyjny, od lat szeroko omawiany w przestrzeni publicznej. Nauczyciele wprost mówią o tym, że czerwiec jest dla nich jednym z najtrudniejszych miesięcy w roku, bo to wtedy otrzymują od rodziców i uczniów dziesiątki wiadomości z pytaniem o możliwość poprawy. I choć od lat mówi się o tym, że w edukacji to nie oceny są najważniejsze, to jednak w polskiej szkole nadal mają one bardzo istotne znaczenie. I trudno się temu dziwić, skoro to na ocenach jest oparty system rekrutacyjny do szkół średnich.

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Odpowiedzi należy szukać w statucie szkoły

W każdej szkole zasady oceniania uczniów mogą nieco się od siebie różnić. Bo choć wiele osób o tym nie wie, nie wynikają one z powszechnie obowiązujących przepisów, a z zapisów statutów. To oczywiście nie oznacza, że mogą one być dowolne, zapisy te muszą pozostawać w zgodzie z postanowieniami ustaw. Z art. 44b ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty wynika, że ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
2) zachowanie ucznia.

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia i kryteriów weryfikacji w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania - w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
Z kolei ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które obejmuje:

  1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych,
  2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
  3. ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
  4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
  5. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
  6. ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
  7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

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Wątpliwości mają nie tylko uczniowie, ale i nauczyciele

Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

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  1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
  2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
  3. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

Jak z tego wynika, to zasady oceniania wewnątrzszkolnego są kluczowe, gdy uczeń czy jego rodzice zastanawiają się nad tym, można i warto poprawić konkretną ocenę. Gdzie można je znaleźć? Z art. 98 ust. 1 pkt 8 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe jasno wynika, że w statucie szkoły.
Co ciekawe, to nie tylko uczniowie i rodzice mają wątpliwości co do tego, którą ocenę można poprawić i jak powinny być prawidłowo wystawiane oceny klasyfikacyjne. Również grupy zrzeszające w mediach społecznościowych nauczycieli są obecnie przepełnione dyskusjami o tym, co wolno, a czego nie. Nauczyciele naciskani przez uczniów i ich rodziców, a czasami wręcz przez nich straszeni, tracą pewność co do tego, czy postępują prawidłowo i zgodnie z przepisami, czy nie. W każdym takim przypadku warto by pamiętali, że wątpliwości najszybciej rozwieje statut szkoły, w której pracują.

Czy uczeń może poprawić każdą ocenę?

Zasady poprawiania ocen mogą różnić się w poszczególnych szkołach. Nie wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów, lecz z zapisów statutowych.

Gdzie uczeń i rodzic powinni szukać informacji dotyczących zasada oceniania?

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego, w tym warunki i tryb otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych, znajdują się w statucie szkoły.

Co podlega ocenianiu w polskich szkołach?

Z art. 44b ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty wynika, że ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne oraz zachowanie ucznia.

Podstawa prawna

art. 44b ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 881)

art. 98 ust. 1 pkt 8 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 820)

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Źródło: INFOR
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