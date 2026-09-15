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Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Dziecko i prawo » Edukacja » Zmiany w roku szkolnym 2026/2027. Rozporządzenie weszło w życie 1 września

Zmiany w roku szkolnym 2026/2027. Rozporządzenie weszło w życie 1 września

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15 września 2026, 12:59
[Data aktualizacji 15 września 2026, 12:59]
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Zmiany w roku szkolnym 2026/2027
Zmiany w roku szkolnym 2026/2027. Rozporządzenie weszło w życie 1 września
Shutterstock

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Dyskusja na ten temat od początku była burzliwa, jednak od lutego, gdy miała miejsce, wiele osób już o niej zapomniało. Tymczasem rok szkolny 2026/2027 przywitał uczniów istotnymi zmianami. Są ważne, bo dotyczą spraw żywienia i będą miały konsekwencje dla zdrowia dzieci i młodzieży.

Zmiany zaczęły obowiązywać od początku roku szkolnego

O konieczności wprowadzenia zmian na szkolnych stołówkach mówiło się od wielu miesięcy. Punktem wyjścia dla całej dyskusji i konieczności wprowadzenia zmian stały się statystyki, z których wynika, że niewłaściwą masę ciała ma aż 27 proc. siedmiolatków i 35 proc. dziewięciolatków, a 80 proc. dzieci je za mało warzyw i owoców. Zakres zmian był długo i burzliwie dyskutowany (zgłoszono 800 uwag do projektu rozporządzenia), a najwięcej emocji wzbudził pomysł wprowadzenia na terenie szkół całkowitego zakazu sprzedaży kawy. Do tego jednak nie doszło i kawa ze szkół nie zniknie. A co zmieniło rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16 lutego 2026 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach?
Rozporządzenie określa:
1) grupy środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty,
2) wymagania, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty – z uwzględnieniem norm żywienia dzieci i młodzieży oraz wartości odżywczych i zdrowotnych środków spożywczych.

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Więcej strączków, mniej cukru i soli - to zaskoczyło rodziców

Wśród grup środków spożywczych dopuszczonych do sprzedaży na terenie jednostek systemu oświaty, w tym w automatach vendingowych znalazły się: pieczywo (w tym bezglutenowe), pieczywo półcukiernicze i cukiernicze (w tym bezglutenowe), kanapki (w tym bezglutenowe), sałatki i surówki, mleko (w tym bezlaktozowe), produkty mleczne (w tym bezlaktozowe), napoje roślinne i roślinne alternatywy produktów mlecznych, produkty zbożowe, warzywa, owoce, suszone warzywa i owoce, orzechy, nasiona, środki spożywcze z nich wytworzone (bez dodatku cukrów, substancji słodzących oraz soli), soki owocowe, warzywne, owocowo-warzywne, przeciery, musy owocowe, warzywne oraz owocowo-warzywne (bez dodatku cukrów, substancji słodzących i soli), koktajle owocowe, warzywne oraz owocowo-warzywne na bazie mleka, napojów roślinnych i roślinnych alternatyw produktów mlecznych (bez dodatku cukrów i substancji słodzących), naturalna woda mineralna nisko lub średniozmineralizowana, woda źródlana i woda stołowa, bezcukrowe gumy do żucia, czekolada gorzka o zawartości minimum 70% suchej masy kakaowej. Zrezygnowano z początkowo planowanego wyłączenia dla pieczywa oraz pieczywa cukierniczego i półcukierniczego z wykorzystaniem produktów z ciasta głęboko mrożonego. W przypadku napojów dopuszczono: napoje przygotowywane na miejscu, które zawierają niewięcej niż 5 g cukrów dodanych w 250 ml produktu gotowego do spożycia oraz inne napoje bez dodatku cukrów i substancji słodzących.

Zmiany weszły w życie 1 września

Z kolei w zakresie komponowania jadłospisów w jednostkach systemu oświaty wskazano m.in., że w placówkach, w których podaje się co najmniej trzy posiłki dziennie, raz w tygodniu na obiad ma pojawić się danie przygotowane wyłącznie na bazie roślin strączkowych, bez dodatku produktów odzwierzęcych. Zrezygnowano z planowanego pierwotnie zapisu, który przewidywał obowiązkowe porcje mięsa dwa razy w tygodniu i rybę co najmniej raz w tygodniu. Przepisy dopuszczają zastępowanie ich potrawami roślinnymi. Również w odniesieniu do produktów mlecznych zaszła zmiana. Szkoły nie muszą już w całodziennym wyżywieniu zapewniać dwóch porcji mleka lub przetworów mlecznych (minimum). Mogą zastąpić je napojami roślinnymi lub roślinnymi alternatywami produktów mlecznych.
Nowe zasady obowiązują od roku szkolnego 2026/2027 we wszystkich jednostkach systemu oświaty.

Podstawa prawna

rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16 lutego 2026 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2026 r. poz. 197)

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Źródło: INFOR
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