Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Czy rok szkolny 2027/2028 przyniesie zmiany?

Czy zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych mają szansę w najbliższym czasie ulec zmianie? Krytyczne uwagi dotyczące obowiązującego w tym zakresie systemu od lat głośno wybrzmiewają w przestrzeni publicznej. Na początku roku szkolnego 2026/2027 do MEN trafiła kolejna petycja w tej sprawie, jednak czy wniesie ona coś nowego do obowiązujących zasad?

Co dalej z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych?

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych od lat budzą kontrowersje. Powiedziano już wiele o tym, jakiego rodzaju niepożądane sytuacje wynikają z systemu, który opiera się na średniej ocen, a dodatkowo promuje świadectwa z wyróżnieniem, czyli tzw. czerwonym paskiem oraz wolontariat, który w tym kontekście już dawno stracił swój sens, a stał się polem do nadużyć. Mimo tego nic nie wskazuje na to, by obowiązujące w tym zakresie reguły miały się w najbliższym czasie zmienić. Tymczasem do Ministerstwa Edukacji Narodowej pod koniec września trafiła kolejna petycja dotycząca tej problematyki. Jej autor wnioskuje o podjęcie prac legislacyjnych nad zmianą art. 134 ust. 2 ustawy — Prawo oświatowe poprzez usunięcie ocen ze świadectwa jako kryterium rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i postuluje, aby przyjmowanie uczniów do szkół średnich odbywało się wyłącznie na podstawie wyników państwowego, zewnętrznego egzaminu ósmoklasisty, który jako jedyny zapewnia równe, sprawiedliwe i w pełni porównywalne warunki dla wszystkich dzieci.

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Celem jak najwięcej punktów zdobytych jak najmniejszym kosztem

Uzasadnienie petycji jej auto rozpoczął od zwrócenia uwagi na fakt, że dyskusja publiczna, w ramach której kuratorzy oświaty apelują do nauczycieli o „niepodwyższanie ocen na koniec szkoły“, jasno obnaża wadę obowiązujących przepisów, a sam fakt, że urzędy muszą odgórnie dyscyplinować nauczycieli w kwestii wystawiania stopni dowodzi, że ocena szkolna przestała być informacją zwrotną dla ucznia o jego postępach, a stała się narzędziem przetargowym i punktową walutą w wyścigu po miejsce w dobrej szkole. Na jakie nieprawidłowości w procesie rekrutacji zwrócono uwagę w petycji? Po pierwsze na zjawisko licytacji ocen zamiast rzetelnej nauki. Biorąc pod uwagę założenia systemu rekrutacyjnego uczniowie i ich rodzice zachowują się w sposób pragmatyczny, czyli dążą do zdobycia jak największej liczby punktów rekrutacyjnych jak najmniejszym kosztem, co oznacza, że zamiast skupić się na realnym przyswajaniu wiedzy i rozwijaniu pasji ucznia, kierują energię na negocjowanie wyższych ocen u nauczycieli. Tymczasem w skali kraju oceny zamieszczone świadectwach są nieporównywalne. W szkołach o wysokich wymaganiach, dbających o rzetelną wiedzę, ocena „bardzo dobra” to efekt pracy, wysiłku i zaangażowania. Z kolei w placówkach o łagodniejszych kryteriach oceny bardzo dobre i celujące „rozdawane” są znacznie łatwiej, często z myślą o poprawie statystyk szkoły. Sprawia to, że system rekrutacji działa na podstawie niewiarygodnych danych, a miejsca w dobrych liceach czy technikach zajmują nie te dzieci, które mają największą wiedzę i potencjał, ale te, których szkoły podstawowe stosowały najłagodniejsze kryteria oceniania.

Czy rok szkolny 2027/2028 przyniesie zmiany?

Autor zwrócił też uwagę na pojawiający się w narracji MEN, ale całkowicie nietrafiony argument dotyczący doceniania przez obowiązujący obecnie system uczniów pracujących systematycznie. Wskazał, że rzetelna i systematyczna praca przez cały rok w sposób naturalny procentuje wysokim wynikiem na egzaminie, a więc automatycznie egzaminu nie należy przedstawiać w tej dyskusji jako przeciwieństwa systematycznej pracy, a wręcz przeciwnie. Dodatkowym problemem, na który zwrócono uwagę w petycji są koszty społeczne stosowanego rozwiązania, których przejawem jest m.in. to, że rodzice uczniów wydają ogromne sumy na prywatne korepetycje nastawione wyłącznie na „podciąganie ocen końcowych”, co jest wyłącznie sztucznym poprawianiem statystyk, a nie inwestowaniem w rzeczywisty rozwój zdolności dzieci.

W podsumowaniu petycji wskazano, że egzamin ósmoklasisty jako w pełni jednolity, anonimowy, kodowany i sprawdzany przez niezależnych, zewnętrznych egzaminatorów jest jedynym sprawiedliwym narzędziem rekrutacji. Gwarantuje identyczne warunki startowe dla każdego ucznia w Polsce, niezależnie od tego, w jakiej miejscowości mieszka, czy jego rodzice mają możliwość wpływania na szkołę oraz czy nauczyciel w klasie oceniał uczniów surowo, czy łagodnie. Przemawia to za podjęciem przez MEN prac legislacyjnych w przedmiotowym zakresie.