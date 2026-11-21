Pierwsza klasa jako czas wyrównywania wiedzy, rozszerzenia od drugiego roku i inny rozkład lekcji – takie rozwiązania przewidują przedstawione założenia reformy „Kompas Jutra”. Zmiany mają objąć szkoły ponadpodstawowe od 1 września 2027 roku. Nowy model kształcenia wpłynie również na przygotowania do matury.

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Pierwszy rok ma dać uczniom wspólny punkt startu

W proponowanym modelu pierwsza klasa liceum i technikum ma pełnić funkcję roku bazowego. Uczniowie mają w tym czasie uzupełniać i porządkować wiedzę oraz rozwijać umiejętności potrzebne na kolejnych etapach nauki. W założeniach reformy wskazano, że wszyscy pierwszoklasiści realizowaliby wspólną podstawę programową, bez rozpoczynania rozszerzeń z poszczególnych przedmiotów. Wyjątkiem mają być języki obce.

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Rok bazowy nie oznacza wyłącznie powtarzania materiału. Zakładane treści obejmują kluczową wiedzę przedmiotową, metody rozwiązywania problemów, strategie uczenia się, a także posługiwanie się językiem właściwym dla danej dziedziny i metodami badawczymi. Chodzi o stworzenie solidnych podstaw do dalszej, bardziej specjalistycznej nauki.

Rozszerzenia dopiero od drugiej klasy

Jedną z najbardziej zauważalnych zmian byłoby przesunięcie rozpoczęcia nauki przedmiotów w zakresie rozszerzonym na drugą klasę szkoły średniej. Według przedstawionych założeń uczniowie mieliby dzięki temu więcej czasu na poznanie własnych zainteresowań i świadomy wybór dalszej ścieżki kształcenia.

Inaczej mają być traktowane języki obce. Ich nauczanie od początku może przebiegać na odpowiednim poziomie zaawansowania, w wariancie kontynuacyjnym lub od podstaw. Założenia przewidują też możliwość nauki języków w zakresie podstawowym, rozszerzonym albo dwujęzycznym już od pierwszej klasy.

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Zmieni się rozkład godzin lekcyjnych

Reforma zakłada nie tylko zmianę momentu wyboru rozszerzeń, ale również przesunięcia godzin między klasami. W zaprezentowanym porównaniu dla liceum język polski pozostaje na poziomie czterech godzin tygodniowo w każdej klasie, a drugi język obcy - dwóch.

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W pierwszej klasie liczba godzin matematyki wzrosłaby z trzech do czterech, historii spadłaby z dwóch do jednej, a biologii, geografii, chemii i fizyki wzrosłaby z jednej do dwóch. W późniejszych klasach rozkład tych zajęć byłby odpowiednio zmodyfikowany. W propozycji pojawia się także godzina zajęć do wyboru dyrektora w pierwszej i drugiej klasie.

Łączna pula godzin przeznaczonych na przedmioty rozszerzone ma pozostać bez zmian i wynosić 21 godzin. Dyrektor mógłby dodać do niej jeszcze jedną godzinę oraz zdecydować, jak rozdzielić tę pulę między klasy drugą, trzecią i czwartą. Pokazana siatka ma charakter przykładowy, a nie gotowego planu lekcji każdej szkoły.

Poniższe zestawienie pokazuje tygodniową liczbę godzin wybranych przedmiotów w kolejnych klasach liceum: w obecnym układzie i w proponowanej reformie. Wartości odnoszą się do przykładowej siatki godzin, a nie do indywidualnego planu każdej szkoły.

siatka godz siatka godz INFOR

Technika: wybór dwóch przedmiotów przyrodniczych

W pierwszym roku nauki uczniowie techników mieliby mieć tyle samo godzin biologii, geografii, chemii i fizyki co licealiści. Na dalszym etapie wybieraliby dwa spośród tych czterech przedmiotów i kontynuowali ich naukę w zakresie podstawowym.

Takie rozwiązanie oznaczałoby zmianę organizacji kształcenia ogólnego w technikach, które jednocześnie muszą realizować program nauczania zawodowego. Szczegółowy sposób wdrożenia zależeć będzie od ostatecznych przepisów i szkolnych planów nauczania.

Nowa matura dopiero w 2031 roku

Według opublikowanych założeń pierwsi absolwenci liceów uczący się w nowym modelu mieliby przystąpić do matury w 2031 roku. Szczegółowy kształt egzaminu nie jest jeszcze znany. Wskazano jednak kierunek zmian: większą wagę mają zyskać analiza, argumentowanie, rozwiązywanie problemów i wykorzystywanie wiedzy w nowych sytuacjach, a mniejszą – samo odtwarzanie zapamiętanych informacji.

To istotna wiadomość zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Przesunięcie akcentów w egzaminowaniu może wymagać innego sposobu prowadzenia lekcji i przygotowywania do sprawdzianów, ale szczegóły będzie można ocenić dopiero po opublikowaniu konkretnych wymagań.

Co wiadomo, a na co trzeba jeszcze poczekać?

Dotychczasowe założenia „Kompasu Jutra” przedstawiają planowany kierunek reformy, a nie kompletny zestaw ostatecznie obowiązujących rozwiązań. Datą wskazywaną jako początek zmian w szkołach ponadpodstawowych jest 1 września 2027 roku. Nadal znaczenie będą miały finalne akty prawne, podstawy programowe, ramowe plany nauczania oraz zasady przyszłego egzaminu maturalnego.

Dla rodzin obecnych ósmoklasistów i uczniów młodszych roczników najważniejsze jest dziś śledzenie oficjalnych komunikatów. Jeżeli założenia zostaną utrzymane, pierwsza klasa szkoły średniej stanie się przede wszystkim czasem budowania wspólnych fundamentów, a wybór specjalizacji zostanie przesunięty na kolejny rok.