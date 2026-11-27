Rzecznik Praw Obywatelskich w lipcu br. zajął stanowisko odnośnie do poselskiego projektu zamian w przepisach mających na celu przeciwdziałanie utrudniania kontaktu z dziećmi i sprawowania nad nimi opieki. Jako że jego pierwotne stanowisko nie zostało uwzględnione, zwrócił się ponownie. Jakie kwestie są istotne w sprawie?

Ze szczegółowymi uwagami zagłoszonymi w pierwszym z pism autorzy projektu się zgodzili, niemniej jednak dokonane poprawki są niezgodne z ich deklaracjami. Rzecznik tym samym przedstawił konkretne rozwiązana legislacyjne odpowiadające zgłaszanym uwagom oraz umożliwiające uregulowanie kwestii w sposób zgodny z Konstytucją oraz odpowiadający obowiązującemu w Polsce systemowi prawa karnego

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Zasada odpowiedzialności za brak kontaktów z dzieckiem

W ocenie RPO odpowiedzialność karna za uniemożliwienie wykonywania kontaktów z dzieckiem nie powinna mieć charakter bezwzględny, a dotyczyć tylko spraw, które nie są wynikiem ochrony dzieci oraz innych osób pozostających pod opieką przed przemocą domową. Wynika to z reguł ogólnych odpowiedzialności karnej, również niezależnie do tego czy został wydany nakaz opuszczenia miejsca zamieszkania czy zakaz zbliżania się z uwagi na podejrzenie występowania przemocy domowej.

Zmiany proponowane przez RPO

Należy pamiętać, że karalność za utrudnianie lub udaremnianie kontaktów dotyczyć ma dzieci do 15 roku życia. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich powinna obejmować również osób nieporadnych ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny. Ustalenia dotyczące kontaktów w ocenie Rzecznika mogą wynikać z orzeczenia sądu, ugody sądowej lub zawartej przed innym organem oraz innej umowy. Zgodnie z zaaprobowanym przez RPO projektem trzeci przypadek utrudniania lub uniemożliwiania kontaktów w ciągu roku stanowiłby wykroczenie podlegające karze grzywny albo nagany. Jednocześnie przestępstwem miałoby być utrudnianie lub udaremnianie kontaktów przez okres co najmniej trzech miesięcy podlegające karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. W przypadku nierealizowaniu kontaktów przez czas nie dłuższy niż rok sprawca nie podlegałby karze, gdyby zobowiązał się do wykonania kontaktów w sposób rekompensujący przerwę, w terminie 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w sprawie.