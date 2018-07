Praca dzieci i młodzieży - jaka umowa będzie odpowiednia?

Wakacje to czas, w którym młodzież, a czasem nawet dzieci, szukają okazji do zarobku. Prawo na to pozwala, jednakże młodzież i dzieci nie każdej pracy mogą się podjąć. W trosce o dobro małoletnich Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała poradnik dotyczący pracy dzieci i młodzieży, w którym radzi m.in. jaki typ umowy będzie odpowiedni dla małoletniego.