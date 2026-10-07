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Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Dziecko i prawo » Przemoc i molestowanie » Kampania Dzieciństwo Bez Przemocy 2026. Przemoc odbiera dzieciom moc

Kampania Dzieciństwo Bez Przemocy 2026. Przemoc odbiera dzieciom moc

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07 października 2026, 13:51
Urszula Wilk-Winter
Przemoc odbiera dzieciom moc
Przemoc odbiera dzieciom moc
Shutterstock

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Kolejna kampania Dzieciństwo Bez Przemocy ruszyła 5 października 2026 roku i trwać będzie do 19 listopada br. Tegoroczna zwraca uwagę na przemoc psychiczną. To ponad 4 tys. inicjatyw edukacyjnych w całej Polsce, a na zakończenie akcji podświetlenie na czerwono przeszło 2 tys. budynków.

Organizatorami przedsięwzięcia są Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Krajowa Koalicji na Rzecz Ochrony Dzieci. Partner główny to Rzecznik Praw Dziecka. W oparciu o badania przeprowadzone przez fundację prawie 1/3 dzieci doświadcza przemocy od bliskich dorosłych a aż 87 % rówieśników. Mimo obowiązywania od 16 lat zakazu stosowania kar fizycznych wobec dzieci co trzeci osoba dorosła uważa takie działania za dopuszczalną.

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Cele działań

Podstawowym celem kampanii jest wyższa świadomość społeczna poprzez zmianę kultury akceptacji krzywdzenia dzieci. Następna kwestia to gotowość reakcji, gdy istnieje podejrzenie, iż dziecko jest źle traktowane czy przez dorosłych czy rówieśników. Ważne jest, aby rodzice i opiekunowie nie tylko wychowywali dziecko bez przemocy, ale i zapewniali mu bezpieczeństwo. Dzieci muszą mieć wiedzę na temat zagrożeń mających związek z przemocą, sposobu ich unikania oraz umiejętność szukania pomocy. Powinny zostać wypracowane takie mechanizmy prawne i faktyczne, aby dawały ochronę i przed przemocą i już skrzywdzonemu dziecku. Rodzina i dziecko powinny mieć zapewnioną wszelką specjalistyczną pomoc dostosowaną do sytuacji.

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Aktywności w ramach kampanii Dzieciństwo Bez Przemocy

W ramach tegorocznej kampanii Dzieciństwo Bez Przemocy odbędą się konferencje, szkolenia, webinary, lekcje tematyczne, happeningi i marsze. Poświęcone będą przemocy emocjonalnej i mają zwrócić uwagę na sytuacje, których znaczenie może być umniejszane lub traktowane jako sposób wychowania lecz powodują osłabienie poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa i sprawczości dziecka. Tegoroczne hasło główne – Przemoc odbiera dzieciom moc – ma powodować zastanowienie się nad sposobem codziennej rozmowy z dzieckiem a także refleksje czy budowane relacje są oparte na szacunku, wsparciu i wzajemnej uważności.

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Źródło: INFOR
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