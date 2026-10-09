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Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Dziecko i prawo » Przemoc i molestowanie » Propozycje zmian przepisów o przeciwdziałaniu przemocy domowej – stanowisko RPO

Propozycje zmian przepisów o przeciwdziałaniu przemocy domowej – stanowisko RPO

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09 października 2026, 08:30
Urszula Wilk-Winter
Czy założenie Niebieskiej Karty będzie łatwiejsze?
Czy założenie Niebieskiej Karty będzie łatwiejsze?
Shutterstock

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Rzecznik Praw Obywatelskich pozytywnie ocenił projekt zmian ustaw o przeciwdziałaniu przemocy domowej, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych mających na celu uproszczenie procedury Niebieskiej Karty. Jednocześnie wskazał kilka kwestii wymagających dopracowania.

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RPO zauważył, że sugerowane zamiany mogą usprawnić procedurę Niebieskiej Karty, przeciwdziałać jej formalizacji, w szczególności lepiej chronić osoby narażone na przemoc, a przede wszystkim dzieci.

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Rzecznik dodatkowo wskazał na kilka zagadnień wymagających dopracowania.

Skuteczniejsza ochrona dzieci

Jak najbardziej zasadne są rozwiązania mające na celu poprawienie bezpieczeństwa najmłodszych dzieci. Niemniej jednak uzależnienie prawa do otrzymania zasiłku rodzinnego od potwierdzenia opieki medycznej może w praktyce nie może nie zagwarantować wykrywania przypadków przemocy lub zaniedbania dziecka.

Szybka interwencja w sytuacji zagrożenia dziecka

RPO w swoim stanowisku podkreślił problemy praktyczne związane z procedurą natychmiastowego odebrania dziecka z niebezpiecznego dla niego środowiska. Przede wszystkim jest to kwestia dostępności odpowiednich służb poza godzinami pracy, a także transport dziecka do bezpiecznego miejsca.

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Dostępność programów dla sprawców przemocy

Liczba programów korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych w niektórych powiatach może być niewystarczająca w stosunku do zapewnienia terminowego ich rozpoczęcia udziału osób skierowanych.

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Wsparcie dla osób wykonujących procedurę Niebieskiej Karty

Członkowie zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych są przeciążeni obowiązkami, Rzecznik wskazał na potrzebę zapewnienia im odpowiednich warunków na wykonywanie swoich obowiązków. Ważne jest również usprawnienie współpracy między instytucjami, które są dedykowane do pomocy osobom doświadczającym przemocy.

Dalsze usprawnienie procedury Niebieskiej Karty

Została wskazana przez RPO potrzeba dalszych zmian w przepisach wykonawczych związanych z samą procedurą Niebieskiej Karty, aby reakcja była szybsza w sytuacjach zagrożenia a procedury prostsze.

Kompleksowe przeciwdziałanie przemocy wobec kobieta

Rzecznik podkreślił konieczność całościowego przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, nie tylko domowej, ale innego rodzaju występującej w życiu publicznym i prywatnym.

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Źródło: INFOR
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