Centrum Pomocy Dzieciom – kompleksowe wsparcie dla dzieci i rodzin pokrzywdzonych przestępstwem
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Od przeszło dwudziestu lat tworzone są Centra Pomocy Dzieciom, w których dzieci pokrzywdzone przestępstwem i ich opiekunowie otrzymują w jednym miejscu kompleksową pomoc zespołu interdyscyplinarnego. Placówki koordynowane są przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.
- Struktura Centrum Pomocy Dzieciom
- Zasady funkcjonowania Centrum Pomocy Dzieciom
- Lokalizacja Centrów Pomocy Dzieciom
Sieć Centrów Pomocy Rodzinie bazują na modelu Barnahus zakładającym zaopiekowanie się dziećmi oraz ich bliskimi przez różnych specjalistów w jednym miejscu. Nazwa pochodzi od określenia pierwszego domu uruchomionego w 1998 roku na Islandii łączącego system wymiaru sprawiedliwości przyjazny dziecku i system pomocy społecznej. Sieć Barnahus jest mocno rozwinięta w krajach skandynawskich. Pierwsza placówka w Polsce została uruchomiona w 2004 roku przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę uprzednio działającą pod nazwą Fundacja Dzieci Niczyje.
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Struktura Centrum Pomocy Dzieciom
Centra Pomocy Dzieciom w przyjaznym otoczeniu przygotowanym zarówno dla młodszych jak i starszych, oferują dedykowaną dla danej sytuacji pomoc psychologa, lekarza, pracownika socjalnego. W placówkach znajdują się też przyjazne pokoje przesłuchań ( tzw.niebieskie pokoje) spełniające wymogi dla tego rodzaju miejsc – pokój główny, poczekalnia i pomieszczenie techniczne. Zainstalowane kamery umożliwiają rejestrację rozmowy sędziego oraz biegłego psychologa z pokrzywdzonym dziecka. Z miejsc tych mogą korzystać sądy jeśli nie mają takich pomieszczeń czy inne służby jeśli istnieje potrzeba rozmowy z dzieckiem w przyjaznych warunkach.
Poza pomocą dla dzieci i ich bliskich w ramach Centrów opracowywane są materiały dla profesjonalistów. Przygotowano informacje dotyczące dzieci uczestniczących w procedurach prawnych a także przemocy wobec dzieci oraz sposobów ich wykorzystywaniu (seksualnemu, komercyjnemu).
Centra Pomocy Dzieciom to organizacje pozarządowe nie mające stałego finansowania ze środków publicznych, korzystające z pomocy darczyńców. Biorą udział w pozyskiwaniu grantów na swoją działalność. Korzystanie z pomocy ośrodków jest bezpłatne.
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Zasady funkcjonowania Centrum Pomocy Dzieciom
Podejmowane działania i decyzje oparte są na następujących zasadach:
- najważniejszy jest interes dziecka,
- dziecko ma prawo do wyrażania swoich opinii oraz uzyskiwania informacji,
- ochrona, wsparcie dziecka i rodziny są podejmowane w odpowiednim czasie, bez nieuzasadnionych opóźnień.
Lokalizacja Centrów Pomocy Dzieciom
Centra Pomocy Dzieciom obecne są przede wszystkim w dużych miastach tj. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Warszawie, Białymstoku, Lublinie, Łodzi, Wrocławiu, Olsztynie, Rzeszowie i Sosnowcu. Znajdują się również w dwóch mniejszych ośrodkach: Głogowie i Stargardzie Gdańskim.
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