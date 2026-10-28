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Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Dziecko i prawo » Przemoc i molestowanie » Centrum Pomocy Dzieciom – kompleksowe wsparcie dla dzieci i rodzin pokrzywdzonych przestępstwem

Centrum Pomocy Dzieciom – kompleksowe wsparcie dla dzieci i rodzin pokrzywdzonych przestępstwem

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28 października 2026, 10:01
Urszula Wilk-Winter
Centrum Pomocy Dzieciom – kompleksowe wsparcie dla dzieci i rodzin pokrzywdzonych przestępstwem
Centrum Pomocy Dzieciom – kompleksowe wsparcie dla dzieci i rodzin pokrzywdzonych przestępstwem
Shutterstock

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Od przeszło dwudziestu lat tworzone są Centra Pomocy Dzieciom, w których dzieci pokrzywdzone przestępstwem i ich opiekunowie otrzymują w jednym miejscu kompleksową pomoc zespołu interdyscyplinarnego. Placówki koordynowane są przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

Sieć Centrów Pomocy Rodzinie bazują na modelu Barnahus zakładającym zaopiekowanie się dziećmi oraz ich bliskimi przez różnych specjalistów w jednym miejscu. Nazwa pochodzi od określenia pierwszego domu uruchomionego w 1998 roku na Islandii łączącego system wymiaru sprawiedliwości przyjazny dziecku i system pomocy społecznej. Sieć Barnahus jest mocno rozwinięta w krajach skandynawskich. Pierwsza placówka w Polsce została uruchomiona w 2004 roku przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę uprzednio działającą pod nazwą Fundacja Dzieci Niczyje.

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Struktura Centrum Pomocy Dzieciom

Centra Pomocy Dzieciom w przyjaznym otoczeniu przygotowanym zarówno dla młodszych jak i starszych, oferują dedykowaną dla danej sytuacji pomoc psychologa, lekarza, pracownika socjalnego. W placówkach znajdują się też przyjazne pokoje przesłuchań ( tzw.niebieskie pokoje) spełniające wymogi dla tego rodzaju miejsc – pokój główny, poczekalnia i pomieszczenie techniczne. Zainstalowane kamery umożliwiają rejestrację rozmowy sędziego oraz biegłego psychologa z pokrzywdzonym dziecka. Z miejsc tych mogą korzystać sądy jeśli nie mają takich pomieszczeń czy inne służby jeśli istnieje potrzeba rozmowy z dzieckiem w przyjaznych warunkach.

Poza pomocą dla dzieci i ich bliskich w ramach Centrów opracowywane są materiały dla profesjonalistów. Przygotowano informacje dotyczące dzieci uczestniczących w procedurach prawnych a także przemocy wobec dzieci oraz sposobów ich wykorzystywaniu (seksualnemu, komercyjnemu).

Centra Pomocy Dzieciom to organizacje pozarządowe nie mające stałego finansowania ze środków publicznych, korzystające z pomocy darczyńców. Biorą udział w pozyskiwaniu grantów na swoją działalność. Korzystanie z pomocy ośrodków jest bezpłatne.

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Zasady funkcjonowania Centrum Pomocy Dzieciom

Podejmowane działania i decyzje oparte są na następujących zasadach:

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  1. najważniejszy jest interes dziecka,
  2. dziecko ma prawo do wyrażania swoich opinii oraz uzyskiwania informacji,
  3. ochrona, wsparcie dziecka i rodziny są podejmowane w odpowiednim czasie, bez nieuzasadnionych opóźnień.

Lokalizacja Centrów Pomocy Dzieciom

Centra Pomocy Dzieciom obecne są przede wszystkim w dużych miastach tj. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Warszawie, Białymstoku, Lublinie, Łodzi, Wrocławiu, Olsztynie, Rzeszowie i Sosnowcu. Znajdują się również w dwóch mniejszych ośrodkach: Głogowie i Stargardzie Gdańskim.

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Źródło: INFOR
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