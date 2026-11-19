Dziś o godzinie 17 budynki zostaną podświetlone na czerwono w Międzynarodowym Dniu Przeciwdziałania Przemocy Wobec Dzieci, na zakończenie trzeciej edycji kampanii Dzieciństwo bez Przemocy, która rozpoczęła się 5 października 2026 roku. Jej tematem przewodnim była przemoc psychiczna.

Przemoc psychiczna

Hasłem tegorocznej kampanii było zdanie „Przemoc odbiera dzieciom moc”. Należy pamiętać, że przemoc nie zawsze zostawia fizyczne, widoczne ślady. Krzyk, poniżanie, wyśmiewanie, bagatelizowanie, ignorowanie, zawstydzanie, obrażanie się nie pozostaje bez wpływu na rozwój i zdrowie psychiczne dziecka.

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Przebieg tegorocznej kampanii

Podczas inauguracji kampanii w Sejmie podano najnowsze wyniki badań wskazujących na postawy wobec krzywdzenia dzieci. W rozpoczynającym akcje spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji publicznych organizacji społecznych, środowiska eksperckiego i partnerzy. Politycy dyskutowali o tym, jak skutecznie przeciwdziałać przemocy wobec dzieci.

Zorganizowano działania o charakterze medialny – nagrano spot radiowy, rysunkowy filmik, wykonano grafiki i historyjki w konwencji komiksowej wskazujące niewłaściwe zachowania. W całej Polsce organizowano inicjatywy edukacyjne, warsztaty, spotkania, szkolenia i wydarzenia społeczne. W tym roku w działanie włączyło się pond 11 tys. szkół i innych podmiotów. Zarejestrowano 6.759 inicjatyw.

W kampanię po raz kolejny włączył się również kościół katolicki. Tegoroczna edycja ma wzbudzać refleksje o wolnym od przymusu wychowaniu religijnym dzieci. Na stronie głównego organizatora kampanii Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę nadal każdy może podpisać Manifest Dzieciństwa bez Przemocy wyrażając w ten sposób wolę, aby świat dziecka był wolny od tego rodzaju zachowań.

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Podświetlenie budynków na czerwono

Podświetlenie budynków na czerwono – kolor kampanii – 19 listopada 2026 roku o godzinie 17 to symboliczny wyraz sprzeciwu wobec krzywdzenia dzieci, a także przypomnienie, iż każde dziecko ma prawo dorastać w środowisku wolnym od przemocy. Liczba zgłoszonych podświetleń to ponad 4,5 tys. Do tego gestu solidarności mogą się włączyć również osoby prywatne podświetlając na kolor kampanii okna domów lub mieszkań.