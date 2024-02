Ile ulgi na dziecko można uwzględnić w rozliczeniu rocznym? Sprawdź, czy zyskasz 1112,04 zł, 2000,04 zł, czy 2700,00 zł.

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że podczas rozliczeń podatkowych za 2022 rok z ulgi na dzieci skorzystało 4.700.000 podatników, a kwota odliczona od podatku powiększona o dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci wyniosła 7.000.000.000 zł.

Kto może skorzystać z ulgi na dziecko?

Ulga na dziecko nazywana też ulgą prorodzinną, to jedna z ulg podatkowych, z których podatnicy korzystają najczęściej. Jej wysokość jest uzależniona od liczby dzieci, w stosunku do których podatnik:

1) wykonywał władzę rodzicielską;

2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;

3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Co do zasady ulga przysługuje na małoletnie dzieci, ale po spełnieniu określonych warunków można z niej skorzystać także w odniesieniu do pełnoletniego dziecka. Ulga ta polega na odliczeniu od podatku.

REKLAMA

Jak skorzystać z ulgi na dziecko?

Aby skorzystać z ulgi, należy wypełnić część E formularza PIT-O (28) Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku. Zamieszcza się w niej m.in. informacje o dzieciach uprawniających do ulgi. Należy podać PESEL każdego dziecka, a jeśli dziecko urodziło się za granicą i nie posiada numeru PESEL, podatnik podaje jego imię, nazwisko oraz datę urodzenia. Formularz przewiduje możliwość podania danych ośmiorga dzieci, jednak jeśli to okaże się niewystarczające, należy wypełnić kolejny formularz PIT-O.

Część E PIT-36

Ile można odliczyć od podatku?

Wysokość korzyści podatkowej, którą można uzyskać jest uzależniona od liczby dzieci, które uprawniają podatnika do skorzystania z ulgi. Za 2023 r. odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku kwota:

- 92,67 zł na pierwsze dziecko (1112,04 zł rocznie),

- 92,67 zł na drugie dziecko (1112,04 zł rocznie);

- 166,67 zł na trzecie dziecko (2000,04 zł rocznie),

- 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko (2700,00 zł rocznie).



Należy jednak pamiętać, że w przypadku ulgi n jedno dziecko obowiązują limity:

a) 112.000,00 zł dochodu dla podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka oraz podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko;

b) 56.000,00 zł dochodu dla podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego.



Limit nie obowiązuje, jeżeli władza rodzicielska jest sprawowana w odniesieniu do dwójki dzieci lub więcej.



Podstawa prawna

art. 27f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.)