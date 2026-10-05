Czy rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej może wyrobić dowód osobisty dziecku?

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę na problem związany z procedurą uzyskania tymczasowego dowodu osobistego dla dziecka. Organ gminy nie ma możliwości weryfikacji, czy rodzic, który wstępuje o dokument albo go odbiera jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo tą władzę ma ograniczoną.

Aktualny stan prawny

Aktualne uregulowania prawne umożliwiają na złożenie wniosku o dowód osobisty dla dziecka oraz odbiór tego dokumentu przez rodzica, który jest pozbawiony władzy rodzicielskiej lub z ograniczoną władzą rodzicielską. Ewentualne rozstrzygnięcie sądowe odnośnie do władzy rodzicielskiej (pozbawienie czy ograniczenie) pozostaje poza zainteresowaniem podmiotu, do którego się zwraca w sprawie. Stanowi to naruszenie praw rodzica posiadającego pełną władzę rodzicielską, a dodatkowo może powodować niebezpieczeństwo dla dziecka. Należy pamiętać, że pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej jest związane ze stwierdzonymi przez sąd nieprawidłowościami w relacjach rodzic-dziecko.

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Kolejne zapytanie Rzecznika Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich po raz kolejny zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w powyższej kwestii, wskazując, że nadal wpływają skargi związane z obowiązującymi przepisami, wskazując na aktualność problemu. Zgodnie z przepisami dowód osobisty dziecka może odebrać rodzic, który nie występował z wnioskiem. Może to być osoba z ograniczoną władzą rodzicielską lub jej pozbawiona. Taki rodzic może również samodzielnie przeprowadzić całą procedurę. W treści wniosku jest zawarte oświadczenie o prawdziwości danych, ale dotyczą one wyłącznie informacji o dziecku oraz przyczyny wystąpienia o dowód osobisty. Poza zainteresowaniem pozostają kwestie dotycząca władzy rodzicielskiej.

Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

W odpowiedzi Minister przyznał, iż istnieje potrzeba wprowadzenia takich zmian, które jednoznacznie będą wskazywać, że w zakresie uzyskania dowodu osobistego dla dziecka uprawniony będzie jedynie rodzic, który posiada pełnie władzy rodzicielskiej. Projekt zmian w przepisach dotyczących wydawania dowodów osobistych przygotowany przez Ministra Sprawiedliwości nie uwzględnił tych zmian. Propozycja modyfikacji przepisów przygotowana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji bierze pod uwagę zastrzeżenie Rzecznika Praw Obywatelskich.