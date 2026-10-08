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Strona główna » Prawo » Praca » Emerytury » Dodatki do emerytury » 366,68 zł miesięcznie dla seniora po ukończeniu 75 lat. Czym dodatek z ZUS różni się od zasiłku z MOPS?
Porada Infor.pl

366,68 zł miesięcznie dla seniora po ukończeniu 75 lat. Czym dodatek z ZUS różni się od zasiłku z MOPS?

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08 października 2026, 15:42
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
Jaka pomoc dla seniora z ZUS?
Jaka pomoc dla seniora z ZUS?
Shutterstock

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Czy senior po ukończeniu 75 lat może uzyskać dodatek pielęgnacyjny? Komu wypłaca się takie świadczenie? Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny w 2026 roku? Odpowiadamy na najważniejsze pytania!

Czym jest dodatek pielęgnacyjny z ZUS?

Osoby uprawnione do emerytur i rent mogą ubiegać się o określone dodatki. Jednym z nich jest dodatek pielęgnacyjny, Przysługuje on emerytowi lub renciście, jeżeli został on uznany za osobę całkowicie niezdolną do pracy oraz samodzielniej egzystencji.

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Ważne

Dodatek pielęgnacyjny jest też przyznawany osobom, które ukończyły 75 lat.

Prawo do dodatku pielęgnacyjnego co do zasady potwierdza się orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji wydanym przez lekarza orzecznika ZUS lub komisję lekarską ZUS. 

Ważne

Ale uwaga! Osobom, które skończyły 75 lat, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje dodatek pielęgnacyjny z urzędu

Kiedy dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje?

Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym (chyba że przebywa poza tą placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu).

Ważne

Kwota dodatku pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji. Od 1 marca 2026 r. dodatek wynosi 366,68 zł miesięcznie.

Jest to zarówno kwota brutto, jak i netto. Dodatek jest bowiem wolny od podatku i składek.

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Dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny

Warto pamiętać o tym, iż dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny to dwa odmienne świadczenia. 

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Zasiłek pielęgnacyjny jest jednym ze świadczeń rodzinnych. Ma on na celu częściowe pokrycie wydatków, wynikających z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Uprawnionymi do takiego zasiłku są: niepełnosprawne dziecko; osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16. roku życia legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także osoba, która ukończyła 75 lat. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny wypłacają gminy. 

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych co do zasady zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Jeżeli zatem ZUS przyzna dodatek, a senior pobiera zasiłek, to trzeba o tym niezwłocznie powiadomić organ gminy. W sytuacji, gdy oba świadczenia będą wypłacane w tym samym czasie, ZUS potrąci z emerytury kwoty nienależnie pobranych zasiłków i przekaże je gminie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

 

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Źródło: INFOR
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