366,68 zł miesięcznie dla seniora po ukończeniu 75 lat. Czym dodatek z ZUS różni się od zasiłku z MOPS?

Czy senior po ukończeniu 75 lat może uzyskać dodatek pielęgnacyjny? Komu wypłaca się takie świadczenie? Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny w 2026 roku? Odpowiadamy na najważniejsze pytania!

Osoby uprawnione do emerytur i rent mogą ubiegać się o określone dodatki. Jednym z nich jest dodatek pielęgnacyjny, Przysługuje on emerytowi lub renciście, jeżeli został on uznany za osobę całkowicie niezdolną do pracy oraz samodzielniej egzystencji.

REKLAMA

REKLAMA

Ważne Dodatek pielęgnacyjny jest też przyznawany osobom, które ukończyły 75 lat.

Prawo do dodatku pielęgnacyjnego co do zasady potwierdza się orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji wydanym przez lekarza orzecznika ZUS lub komisję lekarską ZUS.

Ważne Ale uwaga! Osobom, które skończyły 75 lat, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje dodatek pielęgnacyjny z urzędu

Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym (chyba że przebywa poza tą placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu).

Ważne Kwota dodatku pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji. Od 1 marca 2026 r. dodatek wynosi 366,68 zł miesięcznie.

Jest to zarówno kwota brutto, jak i netto. Dodatek jest bowiem wolny od podatku i składek.

REKLAMA

Warto pamiętać o tym, iż dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny to dwa odmienne świadczenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zasiłek pielęgnacyjny jest jednym ze świadczeń rodzinnych. Ma on na celu częściowe pokrycie wydatków, wynikających z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Uprawnionymi do takiego zasiłku są: niepełnosprawne dziecko; osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16. roku życia legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także osoba, która ukończyła 75 lat. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny wypłacają gminy.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych co do zasady zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Jeżeli zatem ZUS przyzna dodatek, a senior pobiera zasiłek, to trzeba o tym niezwłocznie powiadomić organ gminy. W sytuacji, gdy oba świadczenia będą wypłacane w tym samym czasie, ZUS potrąci z emerytury kwoty nienależnie pobranych zasiłków i przekaże je gminie.