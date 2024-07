ZUS przyspieszy wypłaty emerytur. Jednak nie dla każdego. Do kogo 14 emerytura trafi już w sierpniu? Sprawdź, jakie są zasady.

ZUS przyspieszy wypłaty emerytur. Do kogo 14 emerytura trafi już w sierpniu? Emerytury są wypłacane w stałych terminach. Jednak jeżeli dzień wypłaty wypada w sobotę, niedzielę lub inny dzień wolny od pracy, świadczenie jest wypłacane wcześniej.

Emerytury są wypłacane w stałych terminach

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca emerytury w stałych terminach. Są to 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień miesiąca. Zgodnie z ogólnymi zasadami, jeżeli dzień wypłaty wypada w sobotę, niedzielę lub inny dzień wolny od pracy, świadczenie jest wypłacane wcześniej. W sierpniu 2024 r. z tego rodzaju sytuacją będziemy mieli do czynienia aż trzy razy. Jak bowiem wynika z kalendarza, 10 sierpnia przypadnie w tym roku w sobotę, 15 sierpnia przypada jedno z 13 świąt ustawowo wolnych od pracy, a 25 sierpnia wypada w niedzielę. Oznacza to, że osoby, do których w tych dniach powinny trafić przelewy emerytalne, otrzymają je odpowiednio 9, 14 i 24 sierpnia.

Czternasta emerytura wpłynie na konta we wrześniu

Zmiany w terminach wypłat będą miały miejsce również we wrześniu 2024 r. Mogą one sprawić, że niektórzy emeryci otrzymają czternastą emeryturę już w sierpniu. Warunki nabywania prawa do kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, nazywanego potocznie czternastą emeryturą, reguluje ustawa z 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Przewidziano w niej, że miesiąc jego wypłaty w danym roku określi Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, mając na względzie możliwości techniczne i organizacyjne wypłaty dodatkowego świadczenia przez organy emerytalno-rentowe. Zgodnie z postanowieniem rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 2024 r. w sprawie określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2024 r., w bieżącym roku świadczenie to zostanie wypłacone we wrześniu. Jak wynika z zapowiedzi, czternaste emerytury będą przekazywane na konta w siedmiu zwyczajowych terminach realizowania przelewów przez ZUS, czyli 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia miesiąca. Biorąc pod uwagę fakt, że 1 i 15 września wypadają w 2024 r. w niedzielę, analogicznie, jak w sierpniu, przelewy zostaną wykonane wcześniej, czyli 30 sierpnia i 13 września. W konsekwencji, w przypadku części emerytów przelew czternastej emerytury na konto może wpłynąć jeszcze w sierpniu.