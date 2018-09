Mama 4 plus w 2019 r. – dla kogo rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Do 3 października 2018 r. potrwają konsultacje społeczne projektu ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Przygotowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustawa wprowadza nowy typ świadczenia, które będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, nazywane potocznie mama plus, mama 4 plus czy matczyną emeryturą ma przysługiwać osobom, które urodziły i wychowały bądź wychowały co najmniej 4 dzieci.

Celem nowej formy wsparcia jest zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej albo ich nie podjęły ze względu na wychowanie dzieci.

Zgodnie z projektowaną ustawą wysokość świadczenia nie będzie niższa niż wysokość najniższej emerytury. Kwota ta ma podlegać corocznej waloryzacji. W przypadku ustalonego prawa do emerytury lub renty kwota wsparcia będzie dopełnieniem do wysokości najniższej emerytury.

Warunki przyznania świadczenia

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające ma przysługiwać kobietom, które osiągnęły wiek 60 lat oraz mężczyznom, po osiągnięciu wieku 65 lat.

Osoby te otrzymają wsparcie, jeżeli nie posiadają niezbędnych środków utrzymania lub otrzymywane przez nich emerytury lub renty są niższe niż wysokość najniższej emerytury. Fakty ten będzie potwierdzany odpowiednimi oświadczeniami lub zaświadczeniami.

Pani Lidia utrzymuje się z wynajmowania pokoi letnikom w ramach prowadzonego przez siebie gospodarstwa agroturystycznego. Dochód z takiej działalności będzie uwzględniony przez organ, decydujący o otrzymaniu świadczenia.

Pełną listę dochodów, które należy wykazać przy ubieganiu się o świadczenie zawiera projekt przedmiotowej ustawy. Są nimi:

a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm ), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,

b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,