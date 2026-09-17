Za niska emerytura lub renta albo ZUS odmówił przyznania? Jak się odwołać do sądu od niekorzystnej decyzji ZUS?

Odmowna decyzja ZUS-u nie musi oznaczać zakończenia sprawy. Każda osoba, która nie zgadza się z decyzją wydaną w swojej sprawie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (np. co do emerytury lub renty), może się od niej odwołać do sądu. Musi jednak zmieścić się w ściśle określonym terminie.

Odmowna decyzja ZUS i co dalej?

Nie są rzadkie sytuacje, w których mimo tego, że naszym zdaniem spełniamy warunki do świadczenia emerytalnego lub rentowego o które ubiegamy się - ZUS wyda decyzję odmowną. Powodów może być wiele, na przykład zabrakło nam kilku miesięcy albo tygodni do wymaganego stażu pracy albo nie zaliczono nam zatrudnienia w szczególnych warunkach. Odmowa może również dotyczyć prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, gdy orzeczenie lekarza orzecznika, a w przypadku wniesienia sprzeciwu lub zgłoszenia zarzutu wadliwości także orzeczenie komisji lekarskiej ZUS, jest w naszej ocenie krzywdzące. W takiej sytuacji przysługuje nam prawo do odwołania się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do właściwego sądu. Jest nim sąd okręgowy - sąd pracy i ubezpieczeń społecznych, jako sąd pierwszej instancji.

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Co musi się znaleźć w odwołaniu do sądu od decyzji ZUS

Odwołanie od decyzji trzeba złożyć w oddziale ZUS, który wydał decyzję. Termin mija po upływie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie można złożyć na piśmie, ustnie do protokołu sporządzonego przez pracownika Zakładu lub przesłać pocztą. Powinno ono zawierać numer decyzji, uzasadnienie, dlaczego nie zgadzamy się z jej treścią, oraz podpis osoby wnoszącej odwołanie. Odwołanie może złożyć również przedstawiciel ustawowy lub pełnomocnik.

Co dzieje się po złożeniu odwołania?

Gdy odwołanie zostanie uznane za zasadne, decyzja zostanie zmieniona lub uchylona. ZUS ma na to 30 dni od dnia otrzymania odwołania. Jeżeli odwołanie nie zostanie uwzględnione, sprawa zostanie przekazana do właściwego sądu w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania. Sąd zawiadamia strony postępowania o terminach rozpraw, wydanych postanowieniach oraz innych czynnościach podejmowanych w związku z wniesionym odwołaniem. Po rozpoznaniu sprawy sąd wydaje wyrok. Może w nim zmienić zaskarżoną decyzję albo oddalić odwołanie. Na wniosek strony (klienta lub ZUS) sąd sporządza uzasadnienie wyroku. Wniosek o uzasadnienie należy złożyć w terminie tygodnia od dnia wydania wyroku.

Kiedy ZUS może zmienić swoją decyzję

Czasem ZUS wstrzymuje przekazanie odwołania do sądu. Dzieje się tak gdy pojawiły się już po dniu wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenia komisji lekarskiej np. nowe okoliczności dotyczące niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji albo stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. W takiej sytuacji ZUS skieruje sprawę do lekarza orzecznika do ponownego rozpatrzenia. Organ rentowy uchyla wówczas zaskarżoną decyzję, rozpatruje nowe okoliczności i wydaje kolejną decyzję, od której przysługuje odwołanie do sądu. Przepis ten stosuje się także wówczas, gdy nie można ustalić daty powstania wskazanych w odwołaniu nowych okoliczności.



- Zmiana decyzji przez ZUS jest możliwa również już po przekazaniu odwołania do sądu aż do czasu wydania wyroku w rozpatrywanej sprawie. Jeśli nowa decyzja organu rentowego będzie uwzględniała żądanie osoby zainteresowanej w całości lub w części, postępowanie sądowe zostanie w takiej sytuacji umorzone w całości albo w części - wyjaśnia Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego.

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Kiedy przysługuje apelacja od wyroku

Od wyroku sądu okręgowego w sprawie emerytury lub renty można złożyć apelację do sądu apelacyjnego. W dalszym toku postępowania, w przypadkach określonych w przepisach, przysługuje również skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego - informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.