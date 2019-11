Rezygnacja z PPK - co oznacza w praktyce?

Wraz z przystąpieniem do PPK firmy jej pracownicy zostają automatycznie przyłączeni do programu. Uczestnictwo w PPK jest jednak dobrowolne. Każdy może zrezygnować z programu. Co w praktyce oznacza złożenie deklaracji rezygnacji z wpłat do PPK?