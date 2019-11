Jaką kwotę można zaoszczędzić w PPK?

Ile można uzbierać w PPK?

Gromadzenie oszczędności to satysfakcjonujące zajęcie, jeśli mamy świadomość, ile dokładnie możemy zyskać. Warto więc sprawdzić, z jakimi korzyściami mamy do czynienia przy regularnym gromadzeniu środków w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych. Dziś podpowiadamy, jakie bonusy i zyski związane są z uczestnictwem w PPK.

Perspektywa otrzymania wymiernych korzyści materialnych to jedna z zalet udziału w systemie Pracowniczych Planów Kapitałowych. A na co możemy liczyć w przypadku tego rodzaju oszczędzania? Otóż bardzo ważnym elementem, który podnosi atrakcyjność udziału w tym programie są dopłaty ze strony państwa. Pierwsza z nich to jednorazowa wpłata powitalna w wysokości 250 zł, a druga to dopłata roczna w wysokości 240 zł.

Przykładowa kalkulacja wypłat z PPK

Dobrze jest również wiedzieć, jak wygląda sytuacja wypłaty środków z PPK po 60. roku życia. Istotnym punktem odniesienia jest wiek uczestnika, poziom jego zarobków oraz wybrana wysokość procentowa oszczędności, liczona od wysokości wynagrodzenia. I tak na przykład 30-latek, który zaczyna gromadzić pieniądze w Pracowniczych Planach Kapitałowych, przy założeniu, że zarabia 4000 zł brutto miesięcznie i wpłaca co miesiąc 80 zł (2% ze strony pracownika) i ma dopłatę 60 zł, czyli 1,5% pracodawcy przez 30 lat, po ukończeniu 60. roku życia będzie mógł wypłacić w najkorzystniejszej wersji jednorazowo 25% wszystkich oszczędności, czyli 35 191 zł. Pozostałą część 75% może wypłacać co miesiąc przez np. kolejne 10 lat (ale może to być też 20 czy 30 lat).

W wersji 10-letniej wypłaty otrzymamy co miesiąc około 1007 zł, w przypadku 20 lat - 572 zł/mies. Warto pamiętać, że także w okresie wypłat nasze oszczędności pracują, a w przypadku śmierci uczestnika w okresie wypłat jego pozostałe środki przypadają wskazanym osobom uprawnionym lub spadkobiercom oszczędzającego. W tym scenariuszu całkowita kwota oszczędności uczestnika, w momencie ukończenia 60 lat to 140 764 zł.

Dla porównania w przypadku gromadzenia środków w banku na koncie systematycznego oszczędzania z oprocentowaniem 2,5% w ciągu 30 lat z identycznej kwoty 80 zł miesięcznie odłożymy wówczas ledwie 42 919 zł (brak dopłat od pracodawcy i państwa, a banki oferują niższe oprocentowanie niż długoterminowe inwestycje).

Wypłata przed ukończeniem 60. roku życia

Atutem uczestnictwa w PPK jest również alternatywa wcześniejszej wypłaty przed osiągnięciem wieku 60 lat. Część pieniędzy można bowiem wypłacić w sytuacji poważnego zachorowania własnego, współmałżonka lub dziecka – do 25% bez obowiązku zwrotu, a w przypadku zakupu mieszkania lub domu nawet 100% z obowiązkiem zwrotu. Jeśli środki zostaną zwrócone w terminie, od takiej wypłaty nie będzie naliczany podatek.

Poza tym dobrze jest wiedzieć, że de facto uczestnik Pracowniczych Planów Kapitałowych może wypłacić zgromadzone środki w dowolnym momencie, na przykład po 10 latach. Wtedy 30% środków z wpłat pracodawcy wraca do ZUS-u, całość wpłat państwa zostaje zwrócona, a pracownik będzie musiał zapłacić podatek od zysków kapitałowych (jeśli wystąpiły). Nawet w tym scenariuszu "wyjmujemy" z systemu niemal 2 razy więcej pieniędzy, niż gdybyśmy je samodzielnie oszczędzali w banku!

Zachęcamy do samodzielnego wyliczania możliwych do zgromadzenia środków, które można wykonać na kalkulatorze oszczędności PPK i - pomocniczo - na kalkulatorze rocznych korzyści pracownika.