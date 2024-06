Ilu cudzoziemców jest ubezpieczonych w ZUS? Większość to obywatele Ukrainy, na drugim miejscu są obywatele Białorusi

Ile można dorobić do renty rodzinnej? Zmiany od 1 czerwca 2024 r. Umowa zlecenia z uczniem lub studentem nie jest wliczana do limitu przychodów

Od 1 czerwca osoby, które pobierają rentę rodzinną z ZUS-u, mogą więcej dorobić do swojego świadczenia. Zmieniły się kwoty graniczne przychodu, które będą obowiązywać do 31 sierpnia. Warto wiedzieć, że umowa zlecenia z uczniem lub studentem nie jest wliczana do limitu przychodów od których zależy zmniejszenie lub zawieszenie renty rodzinnej