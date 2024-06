Ponad 1700 zł dla rodziców z wielodzietnych rodzin. Sprawdź, komu i w jakiej sytuacji przysługuje to świadczenie

Ponad 1700 zł dla rodziców z wielodzietnych rodzin. Celem zapewnienie dochodu osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia. Maksymalna wysokość odpowiada najniższej emeryturze.

Od marca 2019 r. określone kategorie matek i ojców mogą uzyskać szczególne świadczenie, jakim jest rodzicielskie świadczenie uzupełniające, nazywane inaczej Mama 4 plus. Jest ono finansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa i przysługuje co do zasady matkom (stąd też nazwa), które wychowały co najmniej czworo dzieci, osiągnęły wiek emerytalny i nie posiadają niezbędnych środków utrzymania. Jest to świadczenie o charakterze nieskładkowym, którego głównym celem jest zapewnienie dochodu tym osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub go nie podjęły ze względu na konieczność wychowania dzieci w rodzinach wielodzietnych, czego skutkiem jest brak prawa do emerytury lub jej wysokość poniżej tzw. najniższej emerytury.

Jak już wskazano, co do zasady prawo do świadczenia ma matka spełniająca określone warunki, jednak w wyjątkowych przypadkach może do niego mieć prawo również ojciec. Dotyczy to tych sytuacji, w których miała miejsce śmierć matki albo porzucenia przez nią dzieci lub długotrwałe zaprzestanie ich wychowywania. W wypadku zaistnienia takich okoliczności, prawo do świadczenia ma również ojciec, który wychował co najmniej czworo dzieci.

Ośrodek interesów życiowych na terenie kraju

Co ważne, prawo do świadczenia mają tylko te osoby, które mieszkają w Polsce, a co więcej, przez co najmniej 10 lat miały po ukończeniu 16 lat tzw. ośrodek interesów życiowych na terytorium kraju. Nie jest natomiast w tym wypadku konieczne posiadanie obywatelstwa polskiego. Po spełnieniu ustawowych warunków, wniosek o przyznanie świadczenia mogą złożyć również posiadające prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz cudzoziemcy legalnie przebywający na terytorium Polski.

Indywidualna sytuacja wnioskującego ma znaczenie

Z istoty świadczenia wynika to, że aby uzyskać do niego prawo, nie jest konieczne wcześniejsze opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne. Wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego nie jest taka sama dla wszystkich, bo jest uzależniona od indywidualnej sytuacji wnioskującego. Jeżeli osoba zainteresowana pobiera świadczenie niższe od najniższej emerytury, to w takiej sytuacji świadczenie rodzicielskie uzupełnia jego wysokość do kwoty tejże najniższej emerytury. Jeżeli jednak osoba uprawniona nie nabyła prawa do żadnego świadczenia, rodzicielskie świadczenie uzupełniające odpowiada wysokości najniższej emerytury, czyli od 1 marca 2024 r. wynosi 1780,96 zł