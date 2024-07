Wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w 2025 r. Jest rozporządzenie i jest ustawowe minimum

W Dzienniku Ustaw opublikowane została rozporządzenie w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r. Wskaźnik waloryzacji pozostał na poziomie ustawowego minimum, zgodnie z propozycją rządową. Najniższa emerytura w 2025 roku wzrośnie z 1780,96 zł do 1 901,71 zł brutto.

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Tak wynika z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r., na poziomie ustawowego minimum

Rozporządzenie w tej sprawie właśnie pojawiło się w Dzienniku Ustaw. Chodzi o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2024 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r. Wynika z niego, że w 2025 r. wysokość zwiększenia ustala się na poziomie 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Zwiększenie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent jest corocznie przedmiotem negocjacji, w ramach Rady Dialogu Społecznego, przeprowadzanych w czerwcu, w roku poprzedzającym waloryzację. W czerwcu tego roku Rada Ministrów zaproponowała pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r. na poziomie ustawowego minimum. Według prognoz rządu – wskaźnik waloryzacji w 2025 r. - wyniesie nie mniej niż 106,78 proc. Oznacza to, że w przyszłym roku emerytury i renty wzrosną o co najmniej 6,78 proc.

Podczas lipcowych konsultacji Radzie Dialogu Społecznego nie udało się wypracować porozumienia w tym zakresie. W razie nieuzgodnienia stanowiska RDS Rada Ministrów ma obowiązek określić w terminie 21 dni od dnia zakończenia negocjacji, w drodze rozporządzenia, wysokość tego zwiększenia, biorąc pod uwagę informacje o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych, w tym wielkość wskaźnika inflacji, stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok następny.

Świadczenia emerytalno-rentowe są co roku waloryzowane, w 2025 roku waloryzacja na niskim poziomie

Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS co roku są waloryzowane. 1 marca 2024 r. wzrosły o 12,12 proc. Po waloryzacji kwota najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosła z 1588,44 zł do 1780,96 zł. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi teraz 1335,72 zł. Do kwoty 1780,96 zł podniesiona została też renta socjalna.

W związku z ogłoszoną w drodze rozporządzenia wysokością zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent i przyjętym wskaźnikiem waloryzacji w 2025 roku najniższa emerytura zostanie podniesiona z 1780,96 zł do 1 901,71 zł brutto. Natomiast wysokość najniższych rent w przyszłym roku wyniesie: renta rodzinna - 1901,71 zł, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy - 1901,7 zł, renta socjalna - 1901,7 zł, renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 1 423,28 zł.