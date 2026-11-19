18 listopada 2026 r. połączone trzy Izby Sądu Najwyższego podjęły uchwałę w sprawie III CZP 41/26. Rozstrzygnięcie dotyczy skutków prawnych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, które nie zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw. Kwestia ta ma szczególne znaczenie dla emerytów zamierzających dochodzić swoich praw na podstawie wyroku TK z 4 czerwca 2024 r., sygn. SK 140/20.

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Co oznacza nowe stanowisko Sądu Najwyższego dla emerytów?

Orzeczenie Trybunału odnosi się do zasad obliczania emerytury powszechnej i pomniejszania jej podstawy o kwoty wcześniej pobranych świadczeń. W określonym zakresie mechanizm ten został uznany za niezgodny z Konstytucją. Problemem pozostawał jednak brak publikacji wyroku, który wywołał wątpliwości dotyczące możliwości powoływania się na niego przed sądami i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

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Uchwała III CZP 41/26 stanowi istotny głos w tej sprawie i może mieć znaczenie dla osób, których emerytury zostały obniżone wskutek zastosowania zakwestionowanych przepisów.

Jakie kwestie rozstrzygała uchwała III CZP 41/26?

Uchwałę podjęły wspólnie trzy Izby Sądu Najwyższego: Cywilna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

Przedmiotem rozważań były trzy zagadnienia:

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• możliwość wznowienia postępowania cywilnego na podstawie wyroku TK stwierdzającego niekonstytucyjność określonego sposobu rozumienia lub stosowania przepisu;

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• skuteczność orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, które nie zostały ogłoszone w odpowiednim dzienniku urzędowym;

• termin na wniesienie skargi o wznowienie postępowania.

Ważne Sąd Najwyższy przyjął, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego ma moc powszechnie obowiązującą niezależnie od jego publikacji w odpowiednim dzienniku urzędowym. Oznacza to, że sam brak ogłoszenia wyroku nie powinien automatycznie pozbawiać go skutków prawnych.

Jednocześnie SN wskazał na konieczność prawidłowego ukształtowania składu orzekającego Trybunału. Zgodnie z przyjętym stanowiskiem powinny w nim uczestniczyć osoby wybrane przez Sejm, które złożyły ślubowanie wobec Prezydenta RP.

Kwestia ta pozostaje przedmiotem sporów prawnych i ustrojowych, podobnie jak prawidłowość obsady Sądu Najwyższego, który podjął uchwałę.

Wyrok TK SK 140/20 – kogo dotyczy?

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2024 r. w sprawie SK 140/20 dotyczy art. 25 ust. 1b ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Przepis ten przewidywał pomniejszanie podstawy obliczenia emerytury powszechnej o sumę wcześniej pobranych świadczeń emerytalnych. W praktyce oznaczało to, że osoby przechodzące z wcześniejszej emerytury na emeryturę powszechną otrzymywały niższe świadczenie.

Problem polegał na tym, że ubezpieczeni, podejmując decyzję o skorzystaniu z wcześniejszej emerytury, nie zawsze mogli przewidzieć, jakie konsekwencje finansowe będzie to miało w przyszłości. Nie mieli bowiem świadomości, że pobrane wcześniej świadczenia zostaną uwzględnione przy obliczaniu wysokości ich emerytury powszechnej.

W wyroku SK 140/20 Trybunał uznał art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej za niezgodny z Konstytucją w zakresie, w jakim dotyczy osób składających wnioski o przyznanie świadczeń objętych tym przepisem przed 6 czerwca 2012 r.

Podstawą rozstrzygnięcia było naruszenie art. 67 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji RP. Przepisy te odnoszą się do prawa do zabezpieczenia społecznego oraz zasady ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Należy pamiętać, że wyrok nie obejmuje automatycznie wszystkich emerytów. Możliwość powołania się na niego zależy od indywidualnych okoliczności, w szczególności daty złożenia wniosku, rodzaju wcześniej pobieranego świadczenia oraz zasad przejścia na emeryturę powszechną.

Dodatkową trudnością jest fakt, że wyrok SK 140/20 nie został opublikowany w Dzienniku Ustaw, mimo że jego treść została udostępniona przez Trybunał. Powstały zatem rozbieżności dotyczące możliwości stosowania tego orzeczenia w praktyce.

Znaczenie uchwały dla emerytów i sporów z ZUS

Stanowisko trzech Izb Sądu Najwyższego może wzmocnić argumentację osób, które chcą dochodzić swoich praw na podstawie wyroku SK 140/20. W szczególności wskazuje, że brak publikacji orzeczenia TK nie powinien samodzielnie przekreślać możliwości powoływania się na jego skutki prawne.

Ma to znaczenie zarówno dla osób, które dopiero zamierzają zakwestionować decyzję ZUS, jak i dla emerytów, których sprawy zostały już zakończone prawomocnymi wyrokami sądowymi.

Ważne Nie oznacza to jednak automatycznego obowiązku przeliczenia wszystkich emerytur przez ZUS. Uchwała nie powoduje również, że każda osoba, której świadczenie zostało pomniejszone, uzyska prawo do jego podwyższenia.

Każdy przypadek wymaga odrębnej analizy. Należy ustalić, czy ubezpieczony spełnia warunki wynikające z wyroku TK oraz jaka procedura prawna będzie odpowiednia w jego sytuacji.

Wznowienie postępowania na podstawie art. 401¹ KPC

Jednym z istotnych zagadnień poruszonych w uchwale jest możliwość wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem.

Podstawę prawną takiego działania stanowi art. 401¹ Kodeksu postępowania cywilnego. Przepis ten przewiduje możliwość wznowienia postępowania, jeżeli Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą, a akt ten stanowił podstawę wydania zaskarżonego orzeczenia.

Uchwała III CZP 41/26 odnosi się także do wyroków TK, które kwestionują określony sposób rozumienia przepisu lub jego zastosowania w konkretnym zakresie. Takie orzeczenia mogą mieć znaczenie przy ocenie dopuszczalności wznowienia postępowania.

Jest to ważne dla emerytów, których odwołania od decyzji ZUS zostały wcześniej prawomocnie oddalone. W określonych przypadkach wcześniejsze niekorzystne rozstrzygnięcie nie musi oznaczać definitywnego zakończenia możliwości dochodzenia swoich praw.

Trzeba jednak uwzględnić wymagania proceduralne i terminy. Co do zasady skargę o wznowienie postępowania na podstawie art. 401¹ KPC wnosi się w ciągu trzech miesięcy od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Ustalenie początku biegu tego terminu wymaga analizy konkretnej sprawy i obowiązujących przepisów.

Co powinni zrobić emeryci, których świadczenia zostały obniżone?

Osoby pobierające wcześniej emeryturę powinny sprawdzić, czy przy ustalaniu wysokości ich emerytury powszechnej ZUS zastosował pomniejszenie przewidziane w art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej.

Szczególnie istotne są:

• data złożenia wniosku o wcześniejszą emeryturę;

• rodzaj wcześniej pobieranego świadczenia;

• data przyznania emerytury powszechnej;

• sposób obliczenia wysokości emerytury przez ZUS;

• treść decyzji organu rentowego i ewentualnych wyroków sądowych.

Ważne jest również ustalenie, czy sprawa nadal znajduje się w toku, czy została już prawomocnie zakończona. Od tego zależy wybór odpowiedniej drogi postępowania.

W zależności od indywidualnej sytuacji można rozważyć złożenie wniosku do ZUS o ponowne ustalenie wysokości świadczenia, wniesienie odwołania od decyzji organu rentowego lub wystąpienie ze skargą o wznowienie postępowania.

Nie należy zwlekać z analizą dokumentacji. Terminy procesowe mogą mieć istotny wpływ na możliwość skutecznego dochodzenia roszczeń.

Podsumowanie

Uchwała trzech Izb Sądu Najwyższego z 18 listopada 2026 r., sygn. III CZP 41/26, ma znaczenie dla oceny skutków prawnych nieopublikowanych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. W kontekście spraw emerytalnych szczególnie istotne jest jej odniesienie do wyroku SK 140/20, dotyczącego pomniejszania emerytury powszechnej o wcześniej pobrane świadczenia.

Rozstrzygnięcie może dostarczyć emerytom dodatkowych argumentów w sporach z ZUS, a w określonych przypadkach również stanowić podstawę do rozważenia wznowienia zakończonego postępowania. Nie oznacza jednak automatycznego podwyższenia świadczeń. Każda sprawa wymaga indywidualnej oceny z uwzględnieniem przesłanek prawnych, dokumentacji oraz obowiązujących terminów.