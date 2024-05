Identyfikator podatnika w rozliczeniach podatkowych. Identyfikator podatkowy jest konieczny do regulowania różnego rodzaju zobowiązań wobec organów podatkowych. Czym jest identyfikator podatkowy, jak go uzyskać oraz zaktualizować?

Identyfikator podatnika w rozliczeniach podatkowych. Czym jest identyfikator podatkowy?

Identyfikatorem podatnika jest numer PESEL oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP). Ważnym aktem prawnym, który zawiera przepisy dotyczące zasad posługiwania się identyfikatorem podatkowym zawiera ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Identyfikator podatkowy jest niezbędny do rozliczania różnego rodzaju zobowiązań wobec organów skarbowych.

Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne i inne podmioty, które posiadają co najmniej jeden z trzech statusów:

podatnika,

płatnika podatku,

płatnika składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Identyfikator podatnika i obowiązek składania zgłoszeń identyfikacyjnych

Identyfikatorem podatkowym PESEL posługują się podatnicy, którzy są osobami fizycznymi i którzy posiadają taki identyfikator oraz

nie prowadzą działalności gospodarczej,

nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,

nie są płatnikami podatków,

nie są płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne,

nie są płatnikami składek na ubezpieczenie zdrowotne

Osoby te nie mają obowiązku składania zgłoszeń identyfikacyjnych.

Natomiast identyfikator podatkowy NIP ma zastosowanie w przypadku gdy osoba fizyczna nie posiada numeru PESEL lub:

prowadzi działalność gospodarczą,

jest zarejestrowanym podatnikiem VAT,

jest płatnikiem podatków lub płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne albo na ubezpieczenie zdrowotne.

Osoba taka podlega obowiązkowi ewidencyjnemu w pełnym zakresie, tj. musi złożyć zgłoszenie identyfikacyjne, aby uzyskać NIP. Osoba fizyczna, która posługuje się NIP, musi w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym, uaktualnić je (przez złożenie zgłoszenia aktualizacyjnego).

Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej

Ważnym dla podatnika posiadającego identyfikator podatkowy PESEL i nieprowadzącego działalności gospodarczej jest formularz zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3). Formularz ten przeznaczony jest bowiem dla osoby fizycznej, spełniającej łącznie poniższe kryteria, tj.:

ma nadany numer PESEL,

nie prowadzi działalności gospodarczej,

nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług,

nie jest płatnikiem podatków,

nie jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Formularz ZAP-3 służy do zgłoszenia aktualnego adresu miejsca zamieszkania, danych kontaktowych oraz informacji dotyczących rachunku osobistego. Wypełnione i podpisane zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3 składa się do naczelnika urzędu skarbowego. Można to zrobić osobiście w urzędzie skarbowym albo przekazać je za pośrednictwem placówki pocztowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym) albo za pośrednictwem usługi w e-Urząd Skarbowy.

Jeżeli zeznanie podatkowe składa się w formie papierowej i istnieje konieczność wskazania danych objętych ZAP-3, to najlepiej złożyć ZAP-3 wraz z zeznaniem podatkowym. Dane lub numer rachunku do zwrotu nadpłaty można zgłosić również bezpośrednio w zeznaniu.

Identyfikator podatkowy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objętą CEIDG

W przypadku osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą objętą Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), identyfikatorem podatkowym jest NIP.

Tutaj, do zgłoszeń identyfikacyjnych oraz zgłoszeń aktualizacyjnych stosuje się formularz wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wniosek CEIDG-1), zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy . CEIDG-1 stanowi jednocześnie zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne do naczelnika urzędu skarbowego oraz do ZUS/KRUS i GUS.

Identyfikator podatkowy dla podmiotów wpisanych do KRS

Dla podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) identyfikatorem podatkowym jest NIP.

Dane tych podatników w zakresie danych objętych treścią wpisu w KRS – są przekazywane automatycznie z KRS do CRP KEP za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, natomiast w zakresie danych uzupełniających – wymagają zgłoszenia identyfikacyjnego/aktualizacyjnego w zakresie danych uzupełniających (NIP-8) do naczelnika urzędu skarbowego.

Zgłoszenie NIP‑8 stanowi jednocześnie zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających do ZUS (Centralny Rejestr Płatników Składek) i GUS (krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej).