Mały ZUS już od stycznia 2019 roku - na czym polega oraz do kogo jest adresowany?

Wiceminister Przedsiębiorczości i Technologii Mariusz Haładyj przekonuje, iż z nowych regulacji skorzysta nawet kilkaset tysięcy jednoosobowych firm. Wszystko dzięki temu, że nie będą już musiały płacić nieproporcjonalnie wysokich składek, a tzw. mała działalność gospodarcza niesie ze sobą ogromne oszczędności dla firm. Wiceminister wspomina tu o kwocie nawet 1,5 mld zł w 2019 roku.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz uważa, że dzięki zmianom właściciele najmniejszych firm będą płacili składki na ubezpieczenia społeczne dostosowane do ich przychodów. Liczy także na to, że nowe przepisy zachęcą przedsiębiorców działających w szarej strefie do jej opuszczenia.

Jak obecnie wygląda sytuacja z wysokością składki ZUS?

Obecnie wysokość składki społecznej płaconej przez przedsiębiorców wynosi 1232,16 zł. Jest to niezależne od wielkości przychodu jaki osiągają. Jeżeli ktoś założył działalność gospodarczą po raz pierwszy, to może płacić niższy ZUS (520 zł ubezpieczenia zdrowotnego oraz społecznego). Takie warunki obowiązują przez okres 2 lat od założenia firmy.

Jak to ma wyglądać od stycznia 2019 roku?

Dzięki przegłosowanym zmianom osoby prowadzące działalność gospodarczą, których przeciętne miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. to 5250 zł), będą mogły płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne, niezależnie od stażu firmy. Składki będą proporcjonalne do przychodu.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca zaczyna działalność i jego miesięczny przychód jest niższy niż połowa najniższej pensji krajowej (przychód wynoszący 1050 zł), w ogóle nie musi rejestrować swojej działalności. Jeśli zacznie się rozwijać, musi założyć firmę. Może wtedy skorzystać z tzw. ulgi na start. Oznacza to, że przez pół roku od rejestracji przedsiębiorstwa będzie zwolniony ze składek społecznych.

Po tym okresie przez kolejne dwa lata, przedsiębiorca może skorzystać ze wspomnianej wcześniej składki wynoszącej 520 zł. Następnie będzie mógł korzystać z udogodnień przyjętego przez Sejm małego ZUS-u (jest to możliwe w sytuacji, gdy przeciętne miesięczne przychody nie przekraczają 5250 zł, czyli 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia).

Co zyskają przedsiębiorcy?

Niewątpliwie każdy z przedsiębiorców zaoszczędzi zarobione pieniądze, jednak trudno podać dokładną kwotę. Jest to zależne od zmian poziomu minimalnej pensji krajowej oraz od kwoty, jaką zarobi przedsiębiorca. Przedsiębiorcy uprawnieni do korzystania z małego ZUS-u, będą płacić składki w kwocie od 520 zł do 1232 zł.

Nowe przepisy zostały przyjęte przez Sejm.

Źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

