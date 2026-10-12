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Mieszkanie komunalne po osobie zmarłej – interwencja RPO

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12 października 2026, 20:19
Urszula Wilk-Winter
Mieszkanie komunalne po osobie zmarłej – interwencja RPO
Mieszkanie komunalne po osobie zmarłej – interwencja RPO
Shutterstock

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Rzecznik Praw Obywatelskich podjął interwencję w imieniu córki z niepełnosprawnością, której gmina odmówiła wstąpienia w stosunek najmu lokalu po zmarłej matce. W wyniku podjętych działań sprawa została ponownie rozpatrzona w sposób pozytywny dla zainteresowanej. Na co zwrócił uwagę RPO?

Odmowa wstąpienia w stosunek najmu dziecka po matce

Dziewczynka, będąca osobą z niepełnosprawnością zajmowała z matką mieszkanie komunalne. Decyzją sądu została umieszczona w placówce opiekuńczo-wychowawczej niemniej do mieszkania wracała na weekendy, święta i wakacje. Po śmierci najemczyni opiekunka prawna małoletniej wystąpiła do gminy o wstąpienie w stosunek najmu. Wniosek został rozpoznany negatywnie albowiem jednostka samorządu terytorialnego uznała, że dziecko przebywało w placówce opiekuńczo-wychowawczej w związku z tym trudno jest przyjąć, aby stale zamieszkiwało z matką do chwili jej śmierci. Tym samym nie spełnia warunków do przejęcia najmu po zmarłej.

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Interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich podniósł, że pobyt małoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej ma czasowy charakter i wynika z decyzji sądu. Dodatkowo dziewczynka spędzała w mieszkaniu dużo czasu (weekendy, święta, wakacje), były tam jej rzeczy i dziecko postrzegało lokal jako swój dom. Tym samym czasowy pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej nie jest porzuceniem dotychczasowego miejsca zamieszkania co uniemożliwia wstąpienie w stosunek najmu po zmarłym rodzicu. Lokal w którym dziecko mieszkało wraz z matką przed umieszczeniem w placówce opiekuńczo-wychowawczej nadal stanowi jego centrum spraw życiowych do momentu osiągnięcia pełnoletności oraz wyboru innego miejsca zamieszkania.

Zmiana stanowiska gminy

W związku z powyższymi argumentami RPO zwrócił się do prezydenta miasta o ponowne przeanalizowanie sprawy. Działania Rzecznika odniosły pożądany skutek-córce zmarłej najemczyni wydano zaświadczenie potwierdzające jej wstąpienie w stosunek najmu po matce, a w dalszej kolejności zawarto umowę najmu na czas nieoznaczony.

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Źródło: INFOR
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Prawo
Mieszkanie komunalne po osobie zmarłej – interwencja RPO
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Rzecznik Praw Obywatelskich podjął interwencję w imieniu córki z niepełnosprawnością, której gmina odmówiła wstąpienia w stosunek najmu lokalu po zmarłej matce. W wyniku podjętych działań sprawa została ponownie rozpatrzona w sposób pozytywny dla zainteresowanej. Na co zwrócił uwagę RPO?
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