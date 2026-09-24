Sejm podniósł opłatę za nocleg. Sprawdź, kto nowej daniny nie zapłaci wcale

Sejm uchwalił nowelizację, która podnosi maksymalną opłatę uzdrowiskową do 6,86 zł za noc, a miejscową do 5 zł, i znosi wymóg czystego powietrza - dzięki temu opłatę wprowadzi np. Kraków. Ustawa trafiła do Senatu, a nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2027 roku.

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Ważne SKRÓT: Sejm uchwalił ustawę 18 września 2026 r., teraz trafiła do Senatu.

Maksymalna opłata uzdrowiskowa wzrośnie do 6,86 zł za noc, miejscowa do 5 zł , a na obszarach ochrony uzdrowiskowej do 5,50 zł .

wzrośnie za noc, , a na . Zniknie wymóg czystego powietrza - opłatę będą mogły wprowadzić też Kraków i Szczyrk, a Zakopane przestanie się bać spraw sądowych, które dotychczas był wytaczane przeciwko opłacie.

- opłatę będą mogły wprowadzić też Kraków i Szczyrk, a Zakopane przestanie się bać spraw sądowych, które dotychczas był wytaczane przeciwko opłacie. Ustawodawca doprecyzował sporną definicję "nocy", o której pisaliśmy po uwagach RPO.

Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2027 r.

Sejm uchwalił ustawę o opłacie miejscowej. Co dokładnie się zmienia?

18 września 2026 r. Sejm uchwalił po trzecim czytaniu ustawę zmieniającą ustawę o podatkach i opłatach lokalnych, ustawę o PIT oraz ustawę o PCC. To efekt prac nad projektem, o którego kontrowersyjnych zapisach pisaliśmy już w lipcu, gdy Rzecznik Praw Obywatelskich zgłaszał zastrzeżenia do propozycji Ministerstwa Finansów i Gospodarki.

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Ustawa trafiła teraz do Senatu. Zmiana dotyczy dwóch danin: opłaty miejscowej (płaconej w miejscowościach o walorach krajobrazowych) oraz opłaty uzdrowiskowej (w miejscowościach ze statusem uzdrowiska). Obie pobiera się od turystów korzystających z noclegu - w hotelu, pensjonacie, na kempingu, w kwaterze prywatnej czy sanatorium.

Ile zapłacimy za nocleg od 2027 roku? Stawki idą w górę

Rada gminy nadal sama decyduje, czy w ogóle wprowadzić opłatę i w jakiej wysokości - w granicach ustawowego maksimum. Od 1 stycznia 2027 r. te górne limity wyraźnie wzrosną.

Rodzaj opłaty Stawka maks. w 2026 Stawka maks. od 2027 Opłata miejscowa 3,46 zł za dobę 5 zł za noc Opłata miejscowa na obszarze ochrony uzdrowiskowej 4,89 zł za dobę 5,50 zł za noc Opłata uzdrowiskowa 6,67 zł za dobę 6,86 zł za noc

Ważne Podane kwoty to górne granice ustawowe. Konkretną stawkę obowiązującą w danej miejscowości zawsze ustala rada gminy - może być niższa niż maksimum.

Koniec kryterium czystego powietrza. Zapłacisz też w Zakopanem i Krakowie

Najważniejsza zmiana dla samych gmin to rezygnacja z wymogu "korzystnych właściwości klimatycznych". Do tej pory, żeby wprowadzić opłatę miejscową, miejscowość musiała leżeć w strefie spełniającej normy czystości powietrza. Ocenia się je jednak dla całych regionów - dla Krakowa i Zakopanego liczono jakość powietrza dla obszaru obejmującego niemal całą Małopolskę. Efekt? Mimo milionów turystów rocznie, Kraków i Szczyrk formalnie nie mogły pobierać tej opłaty, a legalność jej pobierania przez Zakopane była kwestionowana przed sądami.

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Po zmianie wystarczą walory krajobrazowe i odpowiednia baza noclegowa. To zabezpieczy Zakopane przed przegranymi w sądach, a Krakowowi czy Szczyrkowi otworzy drogę do wprowadzenia opłaty po raz pierwszy.

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Czym jest "noc"? RPO miał rację i ustawodawca to naprawił

W lipcu Rzecznik Praw Obywatelskich ostrzegał, że projekt zastępuje jasne kryterium "doby" (24 godziny) nieostrym pojęciem "jednej nocy" bez definicji prawnej. RPO pytał: kiedy zaczyna się i kończy noc - o 16:00 zimą czy o 22:00 latem?

Sejm posłuchał tych uwag. W uchwalonej ustawie pojawiła się definicja: przez noc rozumie się okres, w którym świadczenie usługi zakwaterowania rozpoczyna się w danym dniu kalendarzowym i kończy się następnego dnia (art. 17 ust. 5). To nie ma już teraz nic wspólnego z godziną zachodu czy wschodem słońca - liczy się data zameldowania i data wymeldowania. Gość zameldowany w poniedziałek, a wymeldowany we wtorek, niezależnie o której godzinie, zapłaci za jedną noc.

Ważne Dzięki tej definicji spory, przed którymi ostrzegał RPO, nie powinny mieć miejsca. Urzędnicy i turyści będą liczyć noc tak samo, jak dziś liczy się dobę hotelową.

Kto nie zapłaci opłaty miejscowej i uzdrowiskowej? Rozszerzona lista zwolnień od opłat

Ustawa utrzymuje i rozszerza zwolnienia zapowiadane w lipcowym projekcie. Opłaty miejscowej i uzdrowiskowej nie zapłacą:

osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

osoby niewidome z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (symbol 04-O),

osoby głuche z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (symbol 03-L) - to nowość dopisana już po konsultacjach,

dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności,

jedna osoba towarzysząca każdej z powyższych osób,

dzieci i młodzież szkolna w zorganizowanych grupach wraz z opiekunami,

dyplomaci - pod warunkiem wzajemności.

Ważne I nowość, której nie było w lipcowym projekcie: zwolnienie dla osób, które nocują w jednym miejscu dłużej niż 29 kolejnych nocy - obejmie cały okres pobytu, od pierwszej nocy. Rozwiązanie ma odciążyć m.in. sezonowych pracowników i osoby uczące się poza miejscem zamieszkania. Ale uwaga: jeśli w trakcie takiego długiego pobytu zmienisz obiekt noclegowy, licznik 29 nocy w nowym miejscu zaczyna się od nowa.

Hotele i pensjonaty z nowym obowiązkiem. Koniec inkasenta, jest płatnik

Ustawa zmienia też sposób poboru opłaty. Dotąd zajmowali się tym inkasenci - często sołtysi lub pracownicy urzędu gminy - odpowiedzialni tylko za pieniądze, które faktycznie pobrali. Od 2027 r. funkcję tę obowiązkowo przejmą podmioty świadczące usługi zakwaterowania, czyli właściciele hoteli, pensjonatów i kwater prywatnych, jako płatnicy.

Różnica jest istotna: płatnik odpowiada nie tylko za wpłacenie pobranej opłaty, ale też za samo jej niepobranie od gościa. W zamian za terminowe rozliczenia dostanie wynagrodzenie w wysokości co najmniej 10% pobranej kwoty - rada gminy będzie mogła je podwyższyć.

Przedsiębiorcy będą też musieli prowadzić rejestr pobranych i niepobranych opłat dla każdego obiektu osobno oraz co miesiąc, do 15. dnia kolejnego miesiąca, przekazywać gminie elektroniczną informację o pobranych kwotach.

Co dalej z ustawą? Senat, potem podpis prezydenta

Ustawa trafiła teraz do Senatu. Senat może ją przyjąć bez poprawek, wprowadzić zmiany albo odrzucić w całości - w dwóch ostatnich przypadkach decydujący głos będzie miał ponownie Sejm. Dopiero po zakończeniu prac w parlamencie ustawa trafi do podpisu prezydenta. Zgodnie z uchwalonym tekstem, przepisy o opłacie miejscowej i uzdrowiskowej mają wejść w życie 1 stycznia 2027 r.

Ważne Uwaga - ustawa reguluje też inne aspekty, bo zmienia także ustawę o PCC. Wcześniej, bo już 14 dni od ogłoszenia ustawy, zacznie obowiązywać podwyższenie limitu zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych przy sprzedaży rzeczy ruchomych - z 1000 zł do 3000 zł.

Ważne Uwaga na pobyty w okresie świąteczno-noworocznym. Jeśli zameldujesz się w grudniu 2026 r., a wymeldujesz w styczniu 2027 r., do części pobytu przed 1 stycznia stosuje się stare zasady, a do części po tej dacie - nowe.

Opłata miejscowa i uzdrowiskowa - najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Kiedy nowe przepisy o opłacie miejscowej wejdą w życie?

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm ustawą nowe zasady mają obowiązywać od 1 stycznia 2027 r. Wcześniej ustawa musi jeszcze przejść przez Senat i trafić do podpisu prezydenta.

Ile wyniesie opłata uzdrowiskowa w 2027 roku?

Maksymalnie 6,86 zł za noc - to więcej niż obowiązujące w 2026 r. 6,67 zł. Ostateczną stawkę i tak ustali rada gminy, może być niższa.

Czy Kraków wprowadzi opłatę miejscową?

Ustawa znosi wymóg czystego powietrza, który dotąd to uniemożliwiał. To, czy Kraków faktycznie wprowadzi opłatę, zależy od decyzji rady miasta.

Kto jest zwolniony z opłaty miejscowej i uzdrowiskowej?

M.in. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, niewidomi i głusi z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, dzieci do 16 lat z orzeczeniem, jedna osoba towarzysząca, grupy szkolne oraz osoby nocujące w jednym miejscu dłużej niż 29 nocy z rzędu.

Czym różni się "noc" od dotychczasowej "doby", za którą będzie liczona opłata?

Ustawa definiuje noc jako okres, w którym zakwaterowanie zaczyna się jednego dnia kalendarzowego, a kończy następnego - niezależnie o której godzinie. To odpowiedź na wątpliwości zgłaszane przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Kto pobiera opłatę miejscową od turysty?

Podmiot świadczący nocleg - hotel, pensjonat, właściciel kwatery prywatnej - jako płatnik. Dostanie za to wynagrodzenie w wysokości co najmniej 10% pobranej kwoty. Gmina może je podwyższyć.

Czy stawka opłaty musi być równa maksimum ustawowemu?

Nie. Ustawa określa tylko górną granicę. O konkretnej wysokości opłaty w danej miejscowości decyduje rada gminy.

Źródło: Sejm RP