Urząd kazał głuchej parze załatwić tłumacza na ślub. Po skardze do RPO nagle się dało na koszt urzędu

Para głuchych narzeczonych chciała w pełni świadomie złożyć przysięgę małżeńską, korzystając z pomocy tłumacza polskiego języka migowego. Urząd stanu cywilnego na Dolnym Śląsku odpowiedział, że o tłumacza muszą zadbać sami. Sprawa trafiła do Rzecznika Praw Obywatelskich - po interwencji urząd zmienił zdanie i zapewni tłumacza PJM podczas ceremonii ślubnej.

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Ważne SKRÓT: Pewien urząd stanu cywilnego na Dolnym Śląsku odmówił zapewnienia tłumacza PJM parze głuchych narzeczonych ;

; Sprawę zgłoszono do Rzecznika Praw Obywatelskich, który wystąpił do kierownika USC;

RPO powołał się na ustawę o dostępności oraz Konwencję ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami;

oraz o prawach osób z niepełnosprawnościami; Po interwencji urząd zmienił decyzję i zadeklarował udział tłumacza podczas ślubu.

Para narzeczonych dotkniętych głuchotą chciała ślubu w USC. Urząd kazał im szukać tłumacza PJM samodzielnie

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zgłosiła się para osób głuchych, która planowała zawrzeć związek małżeński przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w jednej z miejscowości na Dolnym Śląsku. Narzeczeni wystąpili o zapewnienie tłumacza polskiego języka migowego (PJM), żeby w pełni uczestniczyć w uroczystości i świadomie złożyć wymagane prawem oświadczenia.

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Urząd odmówił. Z informacji przekazanych RPO wynikało, że kierownik USC uznał, iż to sama para powinna zorganizować i opłacić tłumacza, jeśli chce z niego skorzystać podczas ceremonii. Narzeczeni uzasadniali, że bez wsparcia tłumacza mogliby nie zrozumieć w pełni treści przysięgi małżeńskiej, którą składa się ustnie przed kierownikiem urzędu.

RPO wkracza do sprawy narzeczonych. W grze ustawa o dostępności i konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się bezpośrednio do kierownika USC. Wskazał, że instytucje publiczne mają obowiązek zapewniać dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami - także dostępność informacyjno-komunikacyjną.

Ważne W ocenie RPO obowiązek zapewnienia tłumacza PJM podczas czynności urzędowej, jaką jest zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC, spoczywa na organie administracji, nie na obywatelu, który z tej czynności korzysta.

Rzecznik przypomniał, że ten obowiązek nie jest jego prywatną interpretacją. Wynika wprost z ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz z Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami, która zobowiązuje państwo do usuwania barier komunikacyjnych i zapewniania wsparcia - w tym tłumaczy języka migowego.

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Urząd zmienił zdanie. Tłumacz PJM będzie towarzyszył parze podczas ślubu

Po otrzymaniu wystąpienia RPO kierownik USC ponownie przeanalizował sprawę. W odpowiedzi poinformował, że urząd zapewni udział tłumacza polskiego języka migowego podczas uroczystości zawarcia małżeństwa. Kierownik podkreślił przy tym, że była to pierwsza taka sytuacja w działalności jego urzędu - wcześniej nikt nie zgłaszał podobnej potrzeby.

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Jak zmieniła się sytuacja pary po interwencji RPO? Przed interwencją RPO Po interwencji RPO Tłumacza PJM miała zapewnić sama para Tłumacza PJM zapewnia urząd Narzeczeni musieliby sami znaleźć i opłacić tłumacza Tłumacza organizuje i zapewnia nieodpłatnie USC Ryzyko niezrozumienia treści przysięgi małżeńskiej Pełne, świadome złożenie oświadczeń małżeńskich

Dlaczego ta sprawa dotyczy więcej osób niż tylko jednej pary z Dolnego Śląska?

RPO z satysfakcją przyjął zmianę stanowiska urzędu, ale wyraźnie zaznaczył, że sprawa ma znaczenie wykraczające poza jeden konkretny USC.

"Osoby z niepełnosprawnościami powinny móc korzystać z usług administracji publicznej na równych zasadach z innymi obywatelami, bez konieczności samodzielnego pokonywania barier komunikacyjnych" - podkreśliło Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w komunikacie z 28 września 2026 r.

To oznacza, że każdy urząd stanu cywilnego w Polsce ma taki sam obowiązek - niezależnie od tego, czy wcześniej miał do czynienia z podobnym zgłoszeniem. Jeśli inny USC odmówi zapewnienia tłumacza PJM osobom głuchym planującym ślub, mogą one powołać się na tę interwencję i zgłosić sprawę do RPO.

FAQ - tłumacz polskiego języka migowego dla osób głuchych przed urzędami w Polsce

Czy urząd stanu cywilnego musi zapewnić tłumacza języka migowego na ślubie?

Tak. Zgodnie ze stanowiskiem RPO obowiązek zapewnienia tłumacza PJM podczas zawarcia małżeństwa spoczywa na urzędzie, a nie na parze młodej.

Na jakiej podstawie prawnej urząd ma obowiązek zapewnić tłumacza?

Podstawą jest ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, ratyfikowana przez Polskę.

Co zrobić, jeśli urząd odmawia zapewnienia tłumacza PJM?

Warto zgłosić sprawę do Rzecznika Praw Obywatelskich, powołując się na opisaną interwencję (sygnatura BPW.501.9.2026) i obowiązujące przepisy o dostępności.

Czy para musi ponosić koszty tłumacza migowego na własnym ślubie?

Nie. Zgodnie ze stanowiskiem RPO to urząd organizuje i finansuje udział tłumacza podczas czynności urzędowej, jaką jest zawarcie małżeństwa.

Czy ta interwencja dotyczy tylko jednego urzędu stanu cywilnego?

Interwencja tak, ale stanowisko RPO ma charakter uniwersalny - dotyczy wszystkich urzędów stanu cywilnego w Polsce, które przeprowadzają śluby cywilne osób głuchych.

Czy RPO może interweniować także w innych sprawach dotyczących dostępności urzędów?

Tak. Rzecznik przyjmuje zgłoszenia dotyczące barier komunikacyjnych i architektonicznych w każdej instytucji publicznej, nie tylko w urzędach stanu cywilnego.

Źródło: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich