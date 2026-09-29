REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy urzędowe » Gmina » Urząd Stanu Cywilnego » Narzeczeni mieli sami zapewnić tłumacza na własny ślub. RPO interweniował, urząd ustąpił

Narzeczeni mieli sami zapewnić tłumacza na własny ślub. RPO interweniował, urząd ustąpił

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 września 2026, 10:34
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
Para posługuje się językiem migowym
Urząd kazał głuchej parze załatwić tłumacza na ślub. Po skardze do RPO nagle się dało na koszt urzędu
Shutterstock
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Para głuchych narzeczonych chciała w pełni świadomie złożyć przysięgę małżeńską, korzystając z pomocy tłumacza polskiego języka migowego. Urząd stanu cywilnego na Dolnym Śląsku odpowiedział, że o tłumacza muszą zadbać sami. Sprawa trafiła do Rzecznika Praw Obywatelskich - po interwencji urząd zmienił zdanie i zapewni tłumacza PJM podczas ceremonii ślubnej.

rozwiń >
Ważne

SKRÓT:

  • Pewien urząd stanu cywilnego na Dolnym Śląsku odmówił zapewnienia tłumacza PJM parze głuchych narzeczonych;
  • Sprawę zgłoszono do Rzecznika Praw Obywatelskich, który wystąpił do kierownika USC;
  • RPO powołał się na ustawę o dostępności oraz Konwencję ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami;
  • Po interwencji urząd zmienił decyzję i zadeklarował udział tłumacza podczas ślubu.

Para narzeczonych dotkniętych głuchotą chciała ślubu w USC. Urząd kazał im szukać tłumacza PJM samodzielnie

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zgłosiła się para osób głuchych, która planowała zawrzeć związek małżeński przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w jednej z miejscowości na Dolnym Śląsku. Narzeczeni wystąpili o zapewnienie tłumacza polskiego języka migowego (PJM), żeby w pełni uczestniczyć w uroczystości i świadomie złożyć wymagane prawem oświadczenia.

REKLAMA

REKLAMA

Urząd odmówił. Z informacji przekazanych RPO wynikało, że kierownik USC uznał, iż to sama para powinna zorganizować i opłacić tłumacza, jeśli chce z niego skorzystać podczas ceremonii. Narzeczeni uzasadniali, że bez wsparcia tłumacza mogliby nie zrozumieć w pełni treści przysięgi małżeńskiej, którą składa się ustnie przed kierownikiem urzędu.

Zobacz również:

RPO wkracza do sprawy narzeczonych. W grze ustawa o dostępności i konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się bezpośrednio do kierownika USC. Wskazał, że instytucje publiczne mają obowiązek zapewniać dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami - także dostępność informacyjno-komunikacyjną.

Ważne

W ocenie RPO obowiązek zapewnienia tłumacza PJM podczas czynności urzędowej, jaką jest zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC, spoczywa na organie administracji, nie na obywatelu, który z tej czynności korzysta.

Rzecznik przypomniał, że ten obowiązek nie jest jego prywatną interpretacją. Wynika wprost z ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz z Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami, która zobowiązuje państwo do usuwania barier komunikacyjnych i zapewniania wsparcia - w tym tłumaczy języka migowego.

REKLAMA

UPRAWNIENIA RODZICÓW W PRACY

Urząd zmienił zdanie. Tłumacz PJM będzie towarzyszył parze podczas ślubu

Po otrzymaniu wystąpienia RPO kierownik USC ponownie przeanalizował sprawę. W odpowiedzi poinformował, że urząd zapewni udział tłumacza polskiego języka migowego podczas uroczystości zawarcia małżeństwa. Kierownik podkreślił przy tym, że była to pierwsza taka sytuacja w działalności jego urzędu - wcześniej nikt nie zgłaszał podobnej potrzeby.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak zmieniła się sytuacja pary po interwencji RPO?

Przed interwencją RPO

Po interwencji RPO

Tłumacza PJM miała zapewnić sama para

Tłumacza PJM zapewnia urząd

Narzeczeni musieliby sami znaleźć i opłacić tłumacza

Tłumacza organizuje i zapewnia nieodpłatnie USC

Ryzyko niezrozumienia treści przysięgi małżeńskiej

Pełne, świadome złożenie oświadczeń małżeńskich

KALKULATOR DAT

Dlaczego ta sprawa dotyczy więcej osób niż tylko jednej pary z Dolnego Śląska?

RPO z satysfakcją przyjął zmianę stanowiska urzędu, ale wyraźnie zaznaczył, że sprawa ma znaczenie wykraczające poza jeden konkretny USC.

"Osoby z niepełnosprawnościami powinny móc korzystać z usług administracji publicznej na równych zasadach z innymi obywatelami, bez konieczności samodzielnego pokonywania barier komunikacyjnych" - podkreśliło Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w komunikacie z 28 września 2026 r.

To oznacza, że każdy urząd stanu cywilnego w Polsce ma taki sam obowiązek - niezależnie od tego, czy wcześniej miał do czynienia z podobnym zgłoszeniem. Jeśli inny USC odmówi zapewnienia tłumacza PJM osobom głuchym planującym ślub, mogą one powołać się na tę interwencję i zgłosić sprawę do RPO.

FAQ - tłumacz polskiego języka migowego dla osób głuchych przed urzędami w Polsce

Czy urząd stanu cywilnego musi zapewnić tłumacza języka migowego na ślubie?

Tak. Zgodnie ze stanowiskiem RPO obowiązek zapewnienia tłumacza PJM podczas zawarcia małżeństwa spoczywa na urzędzie, a nie na parze młodej.

Na jakiej podstawie prawnej urząd ma obowiązek zapewnić tłumacza?

Podstawą jest ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, ratyfikowana przez Polskę.

Co zrobić, jeśli urząd odmawia zapewnienia tłumacza PJM?

Warto zgłosić sprawę do Rzecznika Praw Obywatelskich, powołując się na opisaną interwencję (sygnatura BPW.501.9.2026) i obowiązujące przepisy o dostępności.

Czy para musi ponosić koszty tłumacza migowego na własnym ślubie?

Nie. Zgodnie ze stanowiskiem RPO to urząd organizuje i finansuje udział tłumacza podczas czynności urzędowej, jaką jest zawarcie małżeństwa.

Czy ta interwencja dotyczy tylko jednego urzędu stanu cywilnego?

Interwencja tak, ale stanowisko RPO ma charakter uniwersalny - dotyczy wszystkich urzędów stanu cywilnego w Polsce, które przeprowadzają śluby cywilne osób głuchych.

Czy RPO może interweniować także w innych sprawach dotyczących dostępności urzędów?

Tak. Rzecznik przyjmuje zgłoszenia dotyczące barier komunikacyjnych i architektonicznych w każdej instytucji publicznej, nie tylko w urzędach stanu cywilnego.

Źródło: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Powiązane
Jest interpretacja ogólna Ministra Finansów. Małżeństwa homoseksualne zrównano z heteroseksualnymi bez zmiany Konstytucji RP
Jest interpretacja ogólna Ministra Finansów. Małżeństwa homoseksualne zrównano z heteroseksualnymi bez zmiany Konstytucji RP
Asystencja osobista została mocno okrojona w Sejmie - co zostanie dla niepełnosprawnych? Limit wieku uderza w najsłabszych
Asystencja osobista została mocno okrojona w Sejmie - co zostanie dla niepełnosprawnych? Limit wieku uderza w najsłabszych
Zabraknie ludzi do opieki nad seniorami? To się dzieje już teraz. Czy Polska skopiuje sprawdzone rozwiązanie?
Zabraknie ludzi do opieki nad seniorami? To się dzieje już teraz. Czy Polska skopiuje sprawdzone rozwiązanie?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Polacy wierzą, że zatrzymają kryzys demograficzny. Eksperci ujawniają prawdę, z którą musimy się pogodzić
29 wrz 2026

Większość Polaków uważa, że spadek liczby ludności da się zatrzymać bez otwierania granic na migrantów zarobkowych. Eksperci ostrzegają jednak, że społeczeństwo nie zdaje sobie sprawy z nieuchronnego, wielomilionowego zmniejszenia populacji kraju.
Narzeczeni mieli sami zapewnić tłumacza na własny ślub. RPO interweniował, urząd ustąpił
29 wrz 2026

Para głuchych narzeczonych chciała w pełni świadomie złożyć przysięgę małżeńską, korzystając z pomocy tłumacza polskiego języka migowego. Urząd stanu cywilnego na Dolnym Śląsku odpowiedział, że o tłumacza muszą zadbać sami. Sprawa trafiła do Rzecznika Praw Obywatelskich - po interwencji urząd zmienił zdanie i zapewni tłumacza PJM podczas ceremonii ślubnej.
Dane milionów Polaków znów zagrożone. NASK bada sprawę cyberataku na sektor medyczny
29 wrz 2026

NASK bada przypadki cyberataków z ostatnich tygodni na firmy Enel-Med, Qbusoft i MyDr. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przyznał, że obserwujemy coraz większą aktywność cyberprzestępców w sektorze medycznym.
Plecak ewakuacyjny dla każdego. Co należy przygotować na sytuację kryzysową?
29 wrz 2026

Plecak ewakuacyjny, często zwany też plecakiem ucieczkowym lub kryzysowym, to podręczny zestaw rzeczy najbardziej potrzebnych w razie sytuacji kryzysowych, takich jak pożar, powódź czy nawet wojna. Taki plecak ma ułatwić ewakuację, przetrwanie zagrożenia i umożliwić doczekanie się pomocy. Co powinien zawierać plecak ewakuacyjny?

REKLAMA

Czy sąd może sam rozliczyć kredyt frankowy „według salda”? Wyrok TSUE nie daje mu wolnej ręki
28 wrz 2026

Bank wypłacił kapitał. Kredytobiorca przez lata płacił raty. Po stwierdzeniu nieważności umowy obie strony mają wobec siebie roszczenia o zwrot pieniędzy. Czy sąd może po prostu odjąć jedną kwotę od drugiej, choć bank nie dokonał potrącenia? To pytanie dotyczy czegoś więcej niż sposobu liczenia. Od odpowiedzi może zależeć wysokość kwoty zasądzonej na rzecz kredytobiorcy, należne mu odsetki oraz koszty procesu - pisze Stanisław Rachelski, radca prawny, właściciel kancelarii Rachelski i Wspólnicy.
Sąd przywrócił prawie 2000 zł zabrane osobie niepełnosprawnej. I to miesięcznie. Będzie fala pozwów?
29 wrz 2026

Przy 90 punktach świadczenie wspierające wynosi 3562 zł, a przy 81 punktach – 1583 zł. Różnica: 3562 − 1583 = 1979 zł miesięcznie. Czyli obniżenie przez WZON z 90 do 81 punktów oznaczałoby, o 1979 zł niższe świadczenie miesięcznie. W skali roku to aż 23 748 zł.

Policja ma dostęp do twojego smartfona bez nakazu sądowego - przepisy do pilnej zmiany
29 wrz 2026

RPO kieruje do Ministra Sprawiedliwości apel o zmianę przepisów dotyczących dostępu policji do smartfonów. Problem dotyczy każdego - funkcjonariusze policji mogą przejrzeć twoje zdjęcia, wiadomości i lokalizację, nazywając to oględzinami, a nie przeszukaniem. Różnica jest znacząca: przy oględzinach nie ma bezpieczników prawnych, które regulują co można sprawdzać i zaskarżyć do sądu.
Od 1 października obowiązkowe e-Doręczenia. Coraz mniej czasu na uzyskanie ADE. Czy zmienią się przepisy?
29 wrz 2026

Zbliża się 1 października 2026 r. Od tego dnia przedsiębiorcy muszą posiadać adres do e-Doręczeń. Docelowo obowiązek posiadania tzw. ADE obejmie wszystkie podmioty publiczne, przedsiębiorców i zawody zaufania publicznego. Będą oni prowadzić korespondencję za pośrednictwem e-Doręczeń. Rozszerzenie kręgu podmiotów zobowiązanych do posiadania ADE nie wstrzymuje prac nad nowelizacją przepisów regulujących system doręczeń elektronicznych.

REKLAMA

Okres karencji i kara za niestawienie się w sanatorium rozwiążą problemy NFZ? Resort zdrowia pracuje nad zmianami przepisów
28 wrz 2026

Jak uporać się z rosnącą liczbą rezygnacji z pobytu w sanatoriach zgłaszanych w ostatniej chwili? Kolejki oczekujących są długie, koszty rosną, a pacjenci wciąż zaskakują. Wśród najczęściej wskazywanych powodów są zdarzenia losowe i niespodziewane koszty.
Koniec z prognozami za prąd. Wielka rewolucja w rachunkach Polaków staje się faktem!
28 wrz 2026

Wielkie zmiany w rachunkach za prąd od 1 września 2026 roku! Setki tysięcy Polaków muszą przygotować się na zupełnie nową częstotliwość wystawiania faktur, które od teraz będą trafiać do nas co miesiąc. Choć rewolucja w terminach płatności stała się faktem, operator uspokaja: sam system rozliczeń prosumenckich (net-billing oraz net-metering) pozostaje całkowicie bez zmian. Sprawdź, co ta modyfikacja oznacza dla Twojego portfela i dlaczego musisz pilnie zweryfikować swoje dotychczasowe umowy.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA