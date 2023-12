W końcu jest pełna jasność co do niedziel handlowych w grudniu. Ustawa rozstrzygająca zakaz handlu w Wigilię oraz ustanawiająca handlową niedzielę na najbliższą czyli 10 grudnia – i to nie do 14.00, ale na zasadach jak każda inna niedziela handlowa – daje możliwość zaplanowania zakupów, w tym związanych ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia.

To ważne, bo według badania przeprowadzonego dla CBRE na początku grudnia wciąż połowa Polaków nie miała czasu na zakup świątecznych prezentów.

Dziś Mikołajki, a nie kupiliśmy jeszcze prezentów!

Z badania CBRE wynika, że 53 proc. Polaków nie kupiło jeszcze ani jednego prezentu na Boże Narodzenie. Prawie jedna trzecia rozpoczęła takie zakupy i ma część podarunków, ale tylko 4 proc. kupiło już wszystkie. Co 10. w ogóle nie przygotowuje bożonarodzeniowych niespodzianek dla bliskich. Dane wskazują, że i w tym roku większości z nas nie ominą kolejki po prezenty. I choć centra handlowe to miejsca, w których można poczuć świąteczny klimat, to tłumy w sklepach, za wysokimi cenami, są jednym z głównych elementów utrudniających nam bożonarodzeniowe zakupy.

– Wyprzedaże związane z Black Friday już za nami, ale to dopiero początek przedświątecznej gorączki zakupowej. Większość prezentów kupujemy dopiero w grudniu. I choć istotna grupa z nas wybierze zakupy online, to i tak lwia część w tym czasie odwiedzi centra i parki handlowe.

Największy ruch będzie widać na 2-3 tygodnie przed Świętami Bożego Narodzenia. Aż 59 proc. z zapytanych przez nas konsumentów to wtedy kupuje podarki dla bliskich. W większości są to kobiety, z których zdeklarowało tak 62 proc. Mężczyźni natomiast wiodą prym wśród klientów sklepów na tydzień przed Bożym Narodzeniem. W tym czasie po prezenty zamierza wybrać się ponad jedna piąta z nich i tylko 12 proc. kobiet – mówi Agata Czarnecka, szefowa działu badań i analiz w CBRE.

Kto kupuje prezenty pod choinkę najszybciej, a kto zwleka

Niespodzianki pod choinkę dla bliskich przygotowuje 9 na 10 Polaków. Połowa z nich (53 proc.) nie kupiła jeszcze ani jednego prezentu, 31 proc. ma już część, a 4 proc. zaopatrzyło się już we wszystkie – wynika z badania dla CBRE realizowanego przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jedynie 1 proc. nie kupuje podarków, a robi je samodzielnie. W przedświątecznym wyścigu po upominki przodują kobiety – 35 proc. z nich deklaruje, że ma już przynajmniej część prezentów. Na taką odpowiedź wskazało tylko 27 proc. mężczyzn. Szybciej niż średnia zakupy podarunków robią także osoby w wieku 25-34 lata, z których 40 proc. rozpoczęło już kompletowanie paczek. W tyle pozostają mający 45-54 lata, wśród których tylko jedna czwarta zdążyła ruszyć do sklepów.

Niedziele 10 grudnia i 17 grudnia idealne na zakupy świąteczne

Niemal 6 na 10 z nas (59 proc.) po bożonarodzeniowe podarki wybiera się na 2-3 tygodnie przed Świętami, a 17 proc. takie zakupy robi dopiero na tydzień wcześniej. Dwa lub trzy dni do Świąt to dobry moment na zakupy dla 3 proc. respondentów, a już zupełnie na ostatnią chwilę prezenty na Boże Narodzenie kupuje 6 proc. zapytanych.

Taką opcję częściej niż ogół wybierają mieszkańcy dużych miast (11 proc.), co może wynikać z łatwiejszej dostępności dużych centrów handlowych, które zazwyczaj są czynne w określonych godzinach nawet w Wigilię. W ostatnim momencie do sklepów chętniej wybierają się także emeryci i renciści (8 proc.).

Choć centra handlowe dokładają wszelkich starań, abyśmy dzięki ich wystrojowi i świątecznej muzyce szybciej poczuli bożonarodzeniowy klimat, to niektórych minusów zakupów, zwłaszcza tych na ostatnią chwilę, nie da się uniknąć.

Kupują prezenty pod choinkę i narzekają

Respondenci zapytani w badaniu CBRE wskazują przede wszystkim na wysokie ceny (49 proc.), które najbardziej doskwierają mieszkańcom najmniejszych miast (57 proc.). Na drugim miejscu znalazły się tłumy w sklepach, na które wskazało 21 proc. konsumentów. Na zbyt duży wybór upominków, który może być przytłaczający, narzeka 12 proc. z nas, a 8 proc. przeszkadzają sklepy zamknięte w niedziele pomimo, że przedświąteczna niedziela jest zazwyczaj handlowa. Braki w asortymencie doskwierają 6 proc. klientów.

– Nawet w sytuacji, gdy przedświąteczne zakupy zaplanowaliśmy z wyprzedzeniem, to w okresie bożonarodzeniowej gorączki nietrudno o czymś zapomnieć i trzeba wybrać się do sklepu na ostatnią chwilę. Na szczęście centra handlowe przed Świętami mają do zaoferowania dużo więcej niż świąteczna atmosfera. Są to m.in. atrakcje dla dzieci i dorosłych, takie jak lodowiska, bożonarodzeniowe teatrzyki, koncerty, gry, wizyty Świętego Mikołaja czy stoiska oferujące profesjonalne pakowanie prezentów – dodaje Agata Czarnecka.