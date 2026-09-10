Nawet rok może mieć konsument na odstąpienie od zawartej na odległość umowy o świadczenie usług finansowych. Taką możliwość przewiduje opublikowany projekt ustawy, ale nie będzie ona dotyczyć każdej umowy. Kluczowe okaże się to, czy przedsiębiorca prawidłowo i w odpowiednim czasie przekazał klientowi wymagane informacje.

Rząd planuje zmianę w umowach świadczenie usług finansowych zawartych na odległość

W czwartek na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej. Celem projektu, przygotowanego przez Ministerstwo Finansów, jest implementacja unijnych przepisów, dotyczących sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość czy też poza lokalem przedsiębiorstwa.

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Wśród proponowanych przepisów znalazły się m.in. definicje „umowy ramowej” oraz „umowy o świadczenie usług finansowych”. Umowa ramowa to taka, która reguluje dodatkowo „wykonywanie kolejnych czynności lub odrębnych czynności tego samego rodzaju przez określony czas”. Z kolei przez usługę finansową rozumie się „każdą usługę o charakterze bankowym, kredytowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, inwestycyjnym lub płatniczym”. Do usług finansowych zaliczono m.in. prowadzenie rachunków bankowych, udzielanie kredytów i pożyczek, czynności ubezpieczeniowe, usługi płatnicze czy usługi maklerskie.

Łatwy dostęp do możliwości odstąpienia od umowy

W projekcie mówi się także o tym, że konsument powinien otrzymać łatwy dostęp do możliwości odstąpienia od umowy, jeśli zawarł taka umowę przez stronę internetową czy aplikację.

„Jeżeli zatem konsument zawarł umowę przez stronę internetową, przedsiębiorca zapewnia mu dostęp do funkcji odstąpienia od umowy na tej stronie, a także w aplikacji mobilnej, która jest powiązana z tą stroną internetową. Jeżeli natomiast konsument zawarł umowę w aplikacji mobilnej, powinien mieć zagwarantowaną funkcję odstąpienia od tej umowy w tej samej aplikacji. Dodatkowo funkcja odstąpienia od umowy powinna być także dostępna na stronie internetowej, z którą aplikacja mobilna jest powiązana” – czytamy w uzasadnieniu.

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Jeśli konsument odstąpi od umowy za pośrednictwem strony internetowej czy aplikacji, musi niezwłocznie otrzymać potwierdzenie, że przedsiębiorca otrzymał informację o odstąpieniu. Potwierdzenie powinno zostać złożone „na trwałym nośniku, a samo potwierdzenie zawiera treść oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy oraz datę i godzinę jego złożenia”.

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Dwuetapowy proces odstąpieniu od umowy

„Proces składania oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem funkcji odstąpienia od umowy przyjmie w praktyce charakter dwuetapowy. W przypadku gdy konsument wybierze ten sposób odstąpienia od umowy będzie musiał po wybraniu funkcji odstąpienia – oznaczonej sformułowaniem »odstąp od umowy tutaj« lub innym równoważnym i jednoznacznym sformułowaniem – wypełnić oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wypełnienie oświadczenia może polegać na uzupełnieniu przez konsumenta odpowiednich pól lub potwierdzeniu automatycznie wygenerowanych danych i informacji” – podano w uzasadnieniu.

W projekcie znalazł się zapis, że przedsiębiorca przed zawarciem umowy o świadczenie usług finansowych musi przekazuje konsumentowi pełne informacje na temat jej zakresu, kosztów, skutków itd.

„Rozwiązanie to ma zapewnić konsumentowi możliwość zapoznania się z pełnym zakresem informacji przed zawarciem umowy, a także ich zachowania i późniejszego odtworzenia. Wymóg przekazania informacji w formie umożliwiającej ich łatwe odczytanie służy natomiast zapewnieniu ich odpowiedniej dostępności, tak aby sposób ich przedstawienia nie utrudniał konsumentowi zapoznania się z ich treścią” – czytamy.

Proponowane przepisy mają wejść w życie co najmniej po 6 miesiącach od dnia ich ogłoszenia.