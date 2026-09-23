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Autor będzie dostawał 10 proc. od ceny okładkowej książki, a cena nie będzie mogła zmienić się przez 12 miesięcy? [projekt ustawy o ochronie rynku książki]

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23 września 2026, 15:44
Autor będzie dostawał 10 proc. od ceny okładkowej książki, a cena nie będzie mogła zmienić się przez 12 miesięcy [projektu ustawy o ochronie rynku książki]
Autor będzie dostawał 10 proc. od ceny okładkowej książki, a cena nie będzie mogła zmienić się przez 12 miesięcy [projektu ustawy o ochronie rynku książki]
Shutterstock

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Ile powinien dostawać autor książki? Jaka powinna być cena bestsellera? Czy w dzień premiery powinno się przeceniać książki o połowę? Co z ubezpieczeniem zdrowotnym autorów? Te wątpliwości ma rozwiewać ustawa o ochronie rynku książki.

Zmiany dla środowiska literackiego?

Ministerstwo kultury skierowało w poniedziałek wniosek o wpisanie projektu ustawy o ochronie rynku książki do wykazu prac legislacyjnych rządu. Po publikacji projektu przez Rządowe Centrum Legislacji rozpoczną się konsultacje społeczne.

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Brzezińska, pytana przez PAP, czy ostateczny kształt propozycji resortu w pełni satysfakcjonuje twórców, czy też jako Unia Literacka widzą jeszcze obszary wymagające poprawek podczas konsultacji publicznych, odpowiedziała: „Projekt został przekazany do Rządowego Centrum Legislacji, ale nie został upubliczniony. Spodziewamy się, że uwzględnia postulaty, które konsekwentnie podnosimy, nie wiemy jednak, jaki kształt ostatecznie przybiorą”.

- Znamy natomiast i z satysfakcją przyjmujemy zapisy dwóch innych bardzo ważnych dla środowiska literackiego ustaw, które z inicjatywy MKiDN są procedowane w parlamencie. Jest to projekt ustawy o zabezpieczeniu społecznym osób wykonujących zawód artystyczny, który wreszcie włącza twórców w system ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych, która znacząco zwiększa środki na wynagrodzenia za wypożyczenia biblioteczne. To dla nas ważny sygnał, że państwo dostrzega problemy rynku książki w Polsce i chce chronić jego najsłabszych uczestników, czyli nas, twórców - podkreśliła.

Projekt MKiDN zakłada wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia dla autorów (10 proc. ceny okładkowej) oraz dla tłumaczy (3 proc.).

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Sekretarzyni Stowarzyszenia Unia Literacka oceniła, że „obecnie polscy twórcy są niejednokrotnie wynagradzani znacznie gorzej niż autorzy zagraniczni”.

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- Cieszymy się, że ministerstwo postanowiło objąć nas ustawową ochroną. Cieszymy się również, że w projekcie ustawy uwzględniono postulat Unii Literackiej, by wynagrodzenia autorów wynosiły co najmniej 10 proc. ceny okładkowej każdego sprzedanego egzemplarza książki. Zakładam, że w ustawie znalazły się też odpowiednie sankcje za łamanie tych przepisów - zaznaczyła.

Ile powinna kosztować książka?

Zapisy projektu ustawy przewidują utrzymanie jednolitej ceny książki przez 12 miesięcy od jej premiery oraz maksymalny rabat hurtowy dla dystrybutorów na poziomie 45 proc. Przeciwnicy regulacji, w tym m.in. UOKiK, ostrzegali, że uderzy to w kieszenie czytelników i doprowadzi do spadku czytelnictwa.

Brzezińska, zapytana o to, jak odpowie na zarzut, że likwidacja natychmiastowych promocji w sieci i dużych księgarniach zniechęci Polaków do kupowania nowości, powiedziała: „Jako twórcy nie mamy wpływu na ustalanie cen naszych książek ani na warunki handlowe, np. rabaty hurtowe. Ale widzimy oczywiście, że dzisiaj nasze książki niejednokrotnie już w dniu premiery są przeceniane nawet o połowę. Oznacza to, że ceny są sztucznie zawyżane, by dało się je spektakularnie obniżyć w niektórych punktach sprzedaży, należących do najsilniejszych przedsiębiorstw”.

Zwróciła uwagę, że „żaden inny towar w taki sposób nie funkcjonuje”. - Ale mamy w Polsce bardzo dużą koncentrację rynku dystrybucji książki w Polsce, jego 80 proc. kontrolują zaledwie cztery podmioty, co zaburza równowagę rynkową i wpływa na sytuację pozostałych uczestników rynku. Ceny książek nie muszą wzrosnąć. Wystarczy, że przestaną być sztucznie zawyżane, a potem – wybiórczo, w niektórych, najsilniejszych firmach – obniżane - oceniła.

Regulacje mają objąć nie tylko tradycyjny papier, ale również e-booki i audiobooki, a dystrybutorzy mają zostać zobowiązani do raportowania sprzedaży w cyklach półrocznych.

- E-booki i audiobooki są coraz bardziej popularne, dobrze więc, że ustawodawca postanowił je uwzględnić. Przypominam jednak, że nie znamy zapisów ustawy. Dla nas jako twórców kluczowa jest przejrzystość. Jeśli w ustawie zostaną wprowadzone minimalne wynagrodzenia autorów, a dystrybutorzy zostaną ustawowo zobowiązani do raportowania sprzedaży do niezależnej instytucji publicznej i dane te będą dostępne również dla autorów, skontrolowanie naszych rozliczeń i honorariów stanie się bardzo proste - powiedziała.

Katarzyna Krzykowska (PAP)

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Źródło: PAP
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