W polskiej praktyce inwestycyjnej pokutuje przekonanie, że prawnik jest potrzebny na dwóch krańcach procesu: przy podpisywaniu umowy i wtedy, gdy sprawa trafia do sądu. Środek — czyli kilkanaście albo kilkadziesiąt miesięcy realizacji — traktowany jest jako obszar czysto techniczny i organizacyjny. To założenie jest kosztowne, a jego konsekwencje widać najwyraźniej wtedy, gdy o rozliczeniu inwestycji decyduje nie treść kontraktu, lecz to, co strony zdołały udokumentować w trakcie robót.

Dlaczego etap realizacji jest dziś najbardziej newralgiczny

Rynek budowlany zmienił charakter ryzyka. Inwestycje realizowane są w łańcuchach podwykonawczych, w warunkach zmiennych cen materiałów i presji terminowej, przy rosnącej liczbie uczestników procesu. W efekcie klasyczny model „kontrakt reguluje wszystko” przestaje wystarczać. Kontrakt reguluje ramy, ale to przebieg realizacji rozstrzyga, kto w tych ramach zajmuje mocniejszą pozycję.

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Dochodzi do tego zjawisko, które w sporach budowlanych powtarza się niezależnie od skali inwestycji: strony reagują późno. Pierwsze sygnały — przesunięcia w harmonogramie, zastrzeżenia do jakości, przeciągające się odbiory częściowe, zmiany zakresu bez formalnego trybu — są traktowane jako naturalny szum realizacyjny. Formalna reakcja pojawia się dopiero wtedy, gdy na biurku ląduje wezwanie do zapłaty albo oświadczenie o odstąpieniu. W tym momencie ciężar sporu przenosi się na dowody, a te powstają albo nie powstają dużo wcześniej.

Trzy typowe punkty zapalne

Opóźnienie. Spory o termin rzadko sprowadzają się do pytania, czy opóźnienie wystąpiło. Sprowadzają się do pytania, kto je spowodował i czy umowa wiąże kary umowne z opóźnieniem, czy ze zwłoką — bo to rozróżnienie decyduje o zakresie odpowiedzialności wykonawcy. Warto też pamiętać, że wysokość zastrzeżonej kary nie jest wartością niepodważalną: art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego pozwala dłużnikowi żądać jej zmniejszenia, gdy zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane lub gdy kara jest rażąco wygórowana. Miarkowanie nie następuje jednak z urzędu — wymaga inicjatywy strony. Wady ujawnione w toku robót. Powszechny odruch to odłożenie sprawy do odbioru. Tymczasem przed zakończeniem robót obowiązuje inny reżim niż rękojmia. Gdy wykonawca prowadzi roboty w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczyć odpowiedni termin, a po jego bezskutecznym upływie rozważyć odstąpienie albo powierzenie poprawienia robót innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo wykonawcy — tak stanowi art. 636 Kodeksu cywilnego, stosowany do umów o roboty budowlane odpowiednio, na podstawie art. 656 § 1 k.c. Odłożenie reakcji do odbioru oznacza natomiast, że spór o przyczynę wady przenosi się z dokumentów na opinię biegłego, a więc na grunt znacznie droższy i trudniejszy do przewidzenia. Roboty dodatkowe i zmiany zakresu. To obszar, w którym najczęściej rozjeżdżają się praktyka budowy i logika kontraktu. Zmiany uzgadniane są operacyjnie, a formalizowane z opóźnieniem albo wcale. Warto przy tym zacząć od rozróżnienia, które w praktyce bywa pomijane. Przy umowie o dzieło art. 630 § 2 k.c. wprost wyłącza żądanie podwyższenia wynagrodzenia za prace dodatkowe wykonane bez zgody zamawiającego. Przy umowie o roboty budowlane odpowiednika tego przepisu nie ma — art. 656 § 1 k.c. nakazuje odpowiednie stosowanie przepisów o dziele wyłącznie do skutków opóźnienia wykonawcy, wykonywania robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, rękojmi za wady obiektu oraz odstąpienia przed ukończeniem obiektu. Kwestia wynagrodzenia pozostaje poza tym katalogiem.

Konsekwencja jest istotna: przy robotach budowlanych o losie prac dodatkowych rozstrzyga treść umowy i materiał dowodowy, a nie gotowa reguła ustawowa. Znaczenie mają polecenia zmian, protokoły konieczności i korespondencja prowadzona w formie przewidzianej kontraktem. Przy dużych inwestycjach, gdzie dokumentacja liczona jest w tysiącach pozycji, jej uporządkowanie przestaje być zadaniem czysto prawniczym i staje się zadaniem analitycznym — stąd rosnąca rola narzędzi do analizy dużych zbiorów dokumentów.

Reakcja wcześniejsza nie oznacza reakcji ostrzejszej

W dyskusji o sporach budowlanych łatwo popaść w fałszywą alternatywę: albo strona milczy, albo eskaluje. Praktyka pokazuje, że najbardziej efektywne bywa trzecie rozwiązanie — uporządkowanie sytuacji bez zmiany jej temperatury. Rzetelna dokumentacja stanu zaawansowania robót, spójna korespondencja, prawidłowo sformułowane wezwania i świadomość, jakie przesłanki uruchamiają poszczególne uprawnienia, nie zamykają drogi do ugody. Przeciwnie: porządkują pole negocjacyjne, bo obie strony wiedzą, na czym stoją.

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Odstąpienie od umowy jest tu dobrym przykładem. Może opierać się na zapisie umownym, na art. 635 k.c. w sytuacji opóźnienia tak dalekiego, że ukończenie robót w terminie przestaje być prawdopodobne, albo na art. 636 k.c. po bezskutecznym wezwaniu — oba stosowane odpowiednio na podstawie art. 656 § 1 k.c. Każda z tych podstaw ma inne przesłanki i inne skutki dla rozliczenia prac wykonanych do dnia odstąpienia. Oświadczenie złożone bez właściwej podstawy potrafi przenieść ryzyko na tę stronę, która je złożyła — i w sporach budowlanych zdarza się to regularnie.

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Wniosek dla rynku

Jeżeli szukać systemowej zmiany, która realnie ogranicza liczbę procesów budowlanych, to nie jest nią kolejna klauzula w umowie. Jest nią przesunięcie obsługi prawnej z dwóch punktów granicznych na cały cykl życia inwestycji. Kontrakt, realizacja, odbiory, rozliczenia, a dopiero na końcu — jeśli inaczej się nie da — spór. Na etapie realizacji strony wciąż mają wpływ na to, czym będą dysponowały później. Po wniesieniu pozwu ten wpływ jest już w dużej mierze przesądzony.

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