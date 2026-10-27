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Zadośćuczynienie po wypadku komunikacyjnym – od czego zależy jego wysokość?

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27 października 2026, 09:22
Oliwia Johna
Oliwia Johna
Radca prawny, absolwentka prawa na Uniwersytecie Opolskim, wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu
Zadośćuczynienie po wypadku komunikacyjnym – od czego zależy jego wysokość?
Zadośćuczynienie po wypadku komunikacyjnym – od czego zależy jego wysokość?
Shutterstock

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Wysokość zadośćuczynienia po wypadku komunikacyjnym nie wynika z żadnej tabeli ani taryfikatora. O kwocie decyduje indywidualna ocena krzywdy: rozmiar cierpień fizycznych i psychicznych, ich trwałość, wiek poszkodowanego, skutki dla jego życia codziennego oraz ewentualne przyczynienie się do szkody. Z tego powodu kwota zaproponowana przez ubezpieczyciela na etapie likwidacji szkody i suma zasądzona później przez sąd mogą się od siebie znacząco różnić.

Podstawa prawna zadośćuczynienia

Osoba, która doznała w wypadku drogowym obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się zadośćuczynienia na podstawie art. 445 § 1 k.c.. Ustawodawca nie wskazał przy tym żadnej kwoty – przepis mówi wyłącznie o „odpowiedniej sumie”.

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Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 września 2001 r., III CKN 427/00 wskazał, że zadośćuczynienie ma mieć przede wszystkim charakter kompensacyjny, wobec czego jego wysokość nie może stanowić zapłaty symbolicznej, lecz musi przedstawiać jakąś ekonomicznie odczuwalną wartość. Jednocześnie wysokość ta nie może być nadmierną w stosunku do doznanej krzywdy, ale musi być "odpowiednia" w tym znaczeniu, że powinna być - przy uwzględnieniu krzywdy poszkodowanego - utrzymana w rozsądnych granicach, odpowiadających aktualnym warunkom i przeciętnej stopie życiowej społeczeństwa.

Kryteria, od których zależy wysokość zadośćuczynienia

Ustawa nie zawiera katalogu przesłanek wpływających na wysokość zadośćuczynienia. Podstawowym miernikiem jest rozmiar doznanej krzywdy, oceniany według zobiektywizowanych kryteriów, lecz z uwzględnieniem indywidualnych okoliczności danego przypadku. Kryteria te można ująć w trzech grupach.

  • Kryteria medyczne: rodzaj, rozległość i ciężkość obrażeń ciała; natężenie i czas trwania cierpień fizycznych, w tym liczba zabiegów operacyjnych, okres hospitalizacji i rehabilitacji; trwałość następstw i rokowania na przyszłość, w tym ryzyko pogorszenia stanu zdrowia; następstwa w sferze psychicznej, np. zespół stresu pourazowego lub zaburzenia depresyjne; oszpecenie, zwłaszcza w obrębie twarzy.
  • Kryteria osobiste i społeczne: wiek poszkodowanego, rodzaj wykonywanej pracy, dotychczasowa aktywność, szanse na przyszłość, poczucie przydatności społecznej.
  • Okoliczności zdarzenia: szok, lęk o życie własne lub osób bliskich.

Procentowy uszczerbek na zdrowiu, ustalany przez lekarza orzecznika lub biegłego, stanowi jedynie pomocniczy miernik krzywdy. Nie może być mechanicznie przeliczany na kwotę świadczenia, ponieważ ten sam uszczerbek może wywoływać odmienne następstwa w zależności od sytuacji poszkodowanego.

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Suma gwarancyjna – granica odpowiedzialności ubezpieczyciela w 2026 r.

Zakład ubezpieczeń wypłaca zadośćuczynienie z polisy OC sprawcy do wysokości tzw. sumy gwarancyjnej. W 2026 r. minimalne sumy gwarancyjne w OC komunikacyjnym wynoszą:

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  • 29 876 400 zł – dla szkód na osobie,
  • 6 021 600 zł – dla szkód w mieniu.

Obie kwoty odnoszą się do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych. Ma to znaczenie przede wszystkim przy wypadkach z wieloma ofiarami, np. z udziałem autobusu – wtedy suma gwarancyjna jest dzielona między wszystkich poszkodowanych. W typowej sprawie, w której poszkodowanych jest jedna lub kilka osób, limit ten w praktyce nie ogranicza wysokości zadośćuczynienia. Gdyby jednak łączna wartość roszczeń go przekroczyła, nadwyżkę poszkodowani mogą dochodzić bezpośrednio od sprawcy, z jego własnego majątku.

Co może obniżyć zadośćuczynienie – przyczynienie się poszkodowanego

Najczęstszą przyczyną obniżenia świadczenia jest przyczynienie się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody (art. 362 k.c.). Sąd najpierw ustala pełną wartość krzywdy, a następnie pomniejsza ją o określony procent odpowiadający stopniowi przyczynienia.

W sprawach komunikacyjnych typowe sytuacje to:

  • niezapięte pasy bezpieczeństwa lub brak kasku;
  • jazda z kierowcą pod wpływem alkoholu, o czym pasażer wiedział lub przy zachowaniu zwykłej ostrożności mógł wiedzieć;
  • naruszenie przepisów przez samego poszkodowanego, np. wtargnięcie pieszego na jezdnię, nadmierna prędkość, jazda bez świateł;
  • przewożenie dziecka bez fotelika.

Przyczynienie nie działa automatycznie. Ubezpieczyciel lub pozwany musi wykazać związek przyczynowy między zachowaniem poszkodowanego a szkodą. Przykładowo, niezapięcie pasów nie uzasadnia obniżenia świadczenia, jeżeli biegły ustali, że obrażenia byłyby takie same przy prawidłowo zapiętych pasach.

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Źródło: INFOR
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